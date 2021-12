A női NB I/B Keleti csoportjának 11. fordulójából bepótolt mérkőzésen:

HAJDÚNÁNÁS SK–ESZTERHÁZY SC 18–21 (9–12)

Hajdúnánás, 150 néző. V.: Kovács-Sebők, Réti.

ESZTERHÁZY SC: NAGY É. – Bernát 2, Bató 1, ALAXAI 2, SZEBERÉNYI 2, SZECSŐDI 5, Lengyel E. 4. Cserék: Leiner (kapus), Pankotai 1 (1), Tóth Abigél 3, Kiser 1, Jurmann, Romány, Csomós, Zákányi. Edző: Zsadányi Sándor.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 8/8., ill. 2/1.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–2, 12. p: 2–6, 18. p: 5–8, 24. p: 6–12, 36. p: 10–13, 42. p: 12–14, 48. p: 13–18, 54. p: 15–18.

A szezon egyik legjobb védekezésének köszönhetően az is belefért a 2021-es évet Hajdúnánáson záró Eszterházy SC csapatának, hogy több mint tizenkét percen át egyáltalán nem szerzett gólt a vendég együttes. Ezzel is stabilan sikerült őrizni a már a meccs elején megszerzett előnyt, és bár a támadások tekintetében ezen a találkozón is kimaradt tizenöt egri ziccer, a két pont megszerzése nem forgott veszélyben.

A találkozó lefújását követően a csapat és a szurkolótábor közösen ünnepelte a győzelmet, de igazából az egész őszi teljesítményt, ezzel a sikerrel ugyanis stabilan a második helyen telelhet a társaság.

Zsadányi Sándor: – Gratulálok a csapatomnak, mert a gárda kiállt a klub érdekei mellett, és bebizonyította, hogy tisztességesen is lehet ezt a sportágat űzni, és nyerni. Reméljük, hogy a pályán aratott győzelmet már senki nem tudja elvenni tőlünk, az ugyanis sem az álmoskönyvek szerint, sem a feljutási esélyek szempontjából nem jelentene jót.

A szezonbeli tizedik siker méltán kínált alkalmat egymás köszöntésére

Forrás: Lénárt Márton / Heves Megyei Hírlap

A Keleti csoport állása

1.Békéscsaba 11 11 – – 332–238 22

2. Eszterházy SC 12 10 – 2 366–290 20

3. FTC U19 12 7 – 5 395–372 14

4. Orosháza 12 7 – 5 341–321 14

5. Algyő 12 7 – 5 346–354 14

6. Kispest 12 5 – 7 390–395 10

7. Hajdúnánás 12 5 – 7 281–297 10

8. Tempo KSE 12 4 1 7 335–356 9

9. Szeged 12 2 1 9 315–409 5

10 .Csepel 13 – 2 11 325–394 2

Következik: Eszterházy SC–Szegedi NKE, 2022. január 15., szombat, 18.00