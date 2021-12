„Idén majd' 800 ezer forinttal tudtunk hozzájárulni a hevesi mentők életmentéshez használt készülékének megvásárlásához, több mint 400 ezer forinttal tudtuk támogatni az 1000 gyermek karácsonyát szebbé varázsló Age of Hope Alapítványt, ahogyan az agydaganatot túlélő, üvegcsontú, 4 éves Bogikát, a leukémiás, 9 éves Kristófot, valamint a nagyon súlyos betegségekben szenvedő, másfél évnyi kemoterápián, két műtéten átesett 8 éves Tibor Álmost.”



Bartus Tibor Álmos az édesanyjával

Forrás: Daniel Beran / Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A végső mérleg szerint 2,5 millió forint adományt gyűlt össze, ami több mint fantasztikus, főképp egy év kihagyás után, új helyszínen, de többségében a régi, megszokott szereplőkkel került sor a rendezvényre. A hála és a köszönet méltán járt az ötletgazdáknak (Farkas Ádám, Pető Péter) és a lebonyolításban szerepet vállalóknak.

= Besenyei Ferenc hazai pályán ért fel a csúcsra

Forrás: Daniel Beran / : Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

„Még most is csak a szavakat keresem, hogyan is tudnánk megköszönni nektek ezt a csodát! Idén a covid miatt sajnos nem mertük Bogit elvinni a tornára, csak apa volt ott. Annyira csodás emberek vagytok, hogy minden évben gondoltok ránk, mióta Bogika beteg lett. Az utolsó pillanatban is összehoztátok a jubileumi gálát, hogy segíthessetek a rászorulóknak. Köszönet jár mindenkinek, a csapatoknak, a szervezőknek, a résztvevőknek, mindenkinek, aki csak részt vett abban, hogy ez a mai jótékonysági foci összejöhessen. Csodálatosak vagytok! – üzente Takács Boglárka édesanyja.

Azt már a házigazdák tették hozzá a tőlük származó jelmondatként, hogy a végén úgyis arra emlékszünk, amit másokért tettünk.

Ezzel a megállapítással pedig nem nehéz lenne vitába szállni. Ha akad NB I-es bíró a mezőnyben, ha nem.