A tizenegy nevezőt felvonultató eseménynek Egerszalók adott otthont. Bertók Kálmán kezdeményezésére Tóth Gábor (Csita) írta ki és bonyolította le a rendezvényt segítővel együtt. A három csoportban lejátszott selejtezőket a középdöntő, majd az elődöntő követte, hogy aztán a fináléban kialakuljon a végső sorrend. Az elsőséget az egerszóláti Findzsa FC hódította el az aranymeccsen négygólos győzelmet aratva a Bélapátfalváról érkezett Érsek Martin és barátai elnevezésű együttes ellen. A harmadik helyen házigazda egerszalókiak zártak úgy, hogy a bronzmérkőzésen a hétmétereseknél jobban céloztak, mint ellenfelük, a szilvásváradi Lovas Étterem játékosai.

Csoportkép az eredményhirdetés után Forrás: Bódi Csaba/ Heves Megyei Hírlap

– Az első emléktorna sportszerű mérkőzéseket hozott, ahol sok éles meccset is láthattak az érdeklődők, példát erre a helyosztók adtak. Minden résztvevőnek köszönettel tartozunk, ahogy a támogatóknak és a segítőknek is hálával tartozunk – mondta Tóth Gábor.

– Köszönjük Kovács Péternek, aki már nem lehet köztünk, hogy 2002 óta minden évben megszervezte a Pásztorvölgyben a téli bajnokságot – emlékeztetett győztes Findzsa FC csapatkapitánya, Bata Árpád. – Másodsorban Prokaj Zsolt csapatvezetőnknek azért, hogy összeszedte a Findzsa FC-t és már a Pásztorvölgyben is sok bajnokságot tudtunk nyerni. Szomorú apropó, hogy sajnos most már Kovács Péter nevét viselni a torna, de lehet, hogy Peti is büszke ránk és mi is nagyon örülünk, hogy mi lehettünk az első győztesek. Remélem, hogy minél többször találkozunk még ezzel a közösséggel ennek a rendezvénynek a folytatásán.