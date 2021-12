A magyar labdarúgás sok „állatorvosi lovat” felvonultató mezőnyében az egri futball a „veretes” múlt és a legutóbbi szezon alapján előkelő helyet foglal el. A minősítés persze nem kedvező, érthető módon sokkal jobb lenne fényes sikerekről, szemmel látható fejlődésről beszámolni, mint arról, ami rontja a sportág megítélést. Sajnálatos módon a megyeszékhely labdarúgása mindig képes a bravúrra, ha váratlannal, valami meghökkentővel kell előrukkolni, A 2021/22-es bajnoki év őszi idénye jól illeszkedik ebbe a sorba.

Meccsre már csak a leginkább elkötelezett nézők járnak

Az NB III-as táblára 2018-ba visszajutott Eger SE csapata két 10. helyezés után a 2020/2021-es szezonban a 6. helyen zárt. Ez akár remek alapot adhatott volna a ívelő pályához, mégsem így történt. Ebben jelentős szerepet játszott, hogy idén nyáron az operatív vezetőként irányító Harmati Péter és az ügyvezetőként tevékenykedő Juhász Gábor kapcsolata erőteljesen megromlott. A hátterharcok kialakulásában a vezérfonalat a DVTK-hoz fűződő kötődés (annak minden vonzatával), a helyi sportlétesímények (Szentmarjay stadion, Felsővárosi sporttelep) tisztázatlan tulajdoni viszonyai, a két vezető közötti alá, fölé (vagy mellé) rendeltségi viszony és az egri önkormányzat rendteremtési törekvése képezte.



Csuhay József szerepköre menet közben változott

Mindez odáig vezetett, hogy a Gyöngyösi AK-tól szerződtetett edző, Labancz Róbert sorsa szinte a kinevezés pillanatában eldőlt. A tréner az előző évihez képest szerényebb játéktudást képviselő állománnyal, pályaedző nélkül (a kapusokkal Szabó László foglalkozott) látott munkához úgy, hogy szinte érthetetlen sérülések miatt sorra dőltek ki a keret tagjai. Miután Mirkóczki Ádám polgármester zászlajára tűzte, hogy az Eger SE-t leválasztja a DVTK-ról, olyan időszak következett, amely mindenhez volt hasonlítható csak nem egy NB III-as csapat normál működéséhez. Az első számú gárda (és egy ideig az Eger SE II. együttese) nem edzhetett egri pályán, mi több, a környékbeli csapatok vezetői is kaptak jelzést, hogy ne fogadják az Eger SE labdarúgóit... Andornaktálya, Bükkzsérc és Pétervására jelentett ekkor albérletet úgy, hogy a Felsővárosi Sporttelepen csak a klubépület konditermét lehetett használni a játékosoknak.

Bükkzsérc átmeneti megoldást jelentett. Ők legalább segítettek

Labancznak 16 bajnoki mérkőzés adatott meg a kispadon. Hat győzelemmel és tíz vereséggel 18 ponttal a 14. helyen állt a gárda, amikor közölték vele, hogy nincs tovább. Ezt a döntést azonban már a diósgyőri közvetítéssel Egerbe került Farkas Balázst hozta. A hajdani NB I-es futballista azok után került az ESE élére, hogy a vezetők közötti nézetkülönbség már szeptemberben kenyértöréssel zárult. Előbb Harmati Péter távozott tisztségéből, majd novemberben Juhász Gábor búcsúzott az egylettől. Csuhay József szakmai igazgatóként tért vissza a klubhoz, ám a megbízatása mostanra a koordinátori szerepkörre módosult. Az operatív feladatok ellátásával Béres Mihályt bízták meg, klubigazgatóként pedig immár Vitányi László tevékenykedik. Utóbbi szakember Labancz Róbert leváltását követően két mérkőzésen megbízott edzőként irányította az NB III-as csapatot úgy, hogy ő a Eger SE II. és az NB II-es női csapata trénere is. A szezon utolsó két meccsén szakvezetőként már Szekeres Adrián motiválta a piros-kék társaságot. A meglehetősen zaklatott idény végén már jutott pénz pályaedzőre Pósán László személyében, szakmai igazgatóként pedig Gyarmaty Attila kezébe került a marsallbot. Az UEFA A Youth edzői végzettséggel és több éves tréneri tapasztalattal rendelkező személy is a DVTK égisze alól jött úgy, hogy legutóbb az FC Tiszaújváros körzetközpontjának utánpótlás szakmai vezetőjeként dolgozott.

Pölöskei Péter (középen) vezeti a góllövőlistát

Ám essék szó a pályán nyújtottakról is, mert leginkább arról kellene szólni a futballnak úgyis, hogy sokszor ezt megelőzik mondjuk a fentebb a leírtak. Az Eger SE gárdájának egy mutatóban sikerült kitűnni a 20 csapatos mezőnyből, ez pedig a döntetlen száma. A piros-kékek ugyanis egyszer sem ikszeltek, ami nem mondható el a többiekről. A hét győzelem közül kiemelkedik a Tiszaújvárosban, az előző egri edző, Vitelki Zoltán csapata ellen aratott 5–2-es diadal. Ehhez csatlakozott a jászberényi 1–0 és a tállyai évzáró 2–1-es sikere. A 11 vereségből a legsúlyosabbat a hajdúszoboszlói 6–1-es kudarc jelentette, a legfájóbbak közé pedig a BKV Előre elleni 0–1 és a Hidasnémetiben elszenvedett 4–1-es zakó tartozik.

Gyarmaty Attila Tiszaújvárosból érkezett

Egyénileg a kényszerűségből előre állított és kinevezett csatárként szerepeltett Pölöskei Pétert öt gólja dicséri, míg az idény felfedezettjének Nagy-Kolozsvári Dániel számít. A Vasas Kubala Akadémiától nyáron igazolt 17 éves, korosztályos válogatott középpályást négy találata mellett gólpasszai is dicsérik. A bizonyítványt a sárga lapok száma rontja, vagyis ezen a téren még lesz munkája Szekeres Adriánnak, hogy a helyes útra terelje, a jövő nyáron NB II-es gárdához távozó fiatalt. Sokatmondó tény, hogy az egyébként védekező specialista Hegedűs Dávid is négyszer vette be az ellenfelek kapuját. Igaz, „Hege” örült volna a legjobban annak, ha mindezt a csatároktól látja a közönség. Csakhogy vérbeli támadóként Olasz Dénesnek sérülés miatt mindössze epizódszerep jutott, ahogy más okok miatt Csifó Istvánnak és Pataki Viktornak és Kacsó Botondnak is. Az ifjak közül a novaji illetőségű Juhász Gergő és a besenyőtelki származású Tóth Ákos megmutatta, hogy van benne potenciál. A többieknek akadnak jobb mérkőzéseik, azonban összességében hiányzott a győzni tudás képessége, ami visszavezethető a csatárínségre.

A csapat január 3-án lát munkához, az új vezetők érdemi munkája azonban már elkezdődött. Azt nem tudni, hogy a másfajta szemléletmód milyen újabb személycserékkel jár – legyen szó utánpótlás edzőkről és/vagy játékosokról –, de az elvitathatatlan, hogy eredménnyel kecsegtető tevékenység csak nyugodt körülmények között végezhető.

Az állatorvosi lovat jó lenne messze hátrahagyni.

Számok szerint

15. Eger SE

Otthon: 9 4 – 5 14–20 12

Idegenben: 11 3 – 8 13–23 9

Összesen: 20 7 – 13 30–43 21

Házi góllövőlista

5 gólos: Pölöskei Péter

4 gólos: Hegedűs Dávid, Nagy-Kolozsvári Dániel

3 gólos: Tóth Ákos, Vajda Ákos, Zimányi Ádám

2 gólos: Antal Zsolt

1 gólos: Farkas Krisztián, Kacsó Botond, Olasz Dénes, Pál Szabolcs

Öngól: Szabó Sándor (DVSC II), Baranyi Bence (Tállya KSE)

Fegyelmezések, piros lap (2)

1: Nagy Gergely, Pál Szabolcs

Sárga lap (36)

6: Nagy-Kolozsvári Dániel

4: Pál Szabolcs, Vajda Ákos, Zimányi Ádám

3: Juhász Gergő

2: Debreczeni Dávid, Farkas Krisztián, Hegedűs Dávid, Ivicevic Márk, Pataki Viktor, Pölöskei Péter

1: Nagy Gergely, Hadnagy Bence, Tóth Ákos

Néhány leg

Legidősebb játékos: Katona Attila (40 éves)

Legfiatalabb játékos: Nagy-Kolozsvári Dániel (17)