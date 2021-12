– Anélkül, hogy komoly kifejezéseket használnék, valóban az a helyzet, hogy az ősz legfontosabb mérkőzése következik számunkra – nyomatékosított egyértelműen az ESC mestere, Zsadányi Sándor. – Sajnos, amiért Orosházán rossz napot fogtunk ki, így nincs más választásunk, amennyiben szeretnénk, hogy saját kezünkben maradjon a sorsunk, két ponttal kell abszolválnunk az összecsapást. Az eddigi eredmények alapján legalábbis nemigen tudok elképzelni olyan forgatókönyvet, hogy az orosháziak ne legyenek felsőházasak, ebben az esetben pedig számít a két egymás elleni eredmény. Ezért is mondom, hogy a jelenleginél több pontvesztéssel hátrányban kezdhetnénk a rájátszást, ahol továbbra is szeretnénk a feljutó helyek egyikén végezni. Ahhoz, hogy ez a mai meccs ne úgy alakuljon, mint az ősz elején, a védekezésünkben és legfőképp a kapusteljesítményünkben kell javulni. Emellett a rossz helyzetkihasználás vezetett a vereséghez, ezen a területen is javulni kell. Gyors tempót kell diktálnunk, mert ellenfelünknél még több a hiányzó, mint nálunk, így a múlt hét minialapozása sokat érhet a végjátékban.