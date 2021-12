– Sajnos a bordatörés éppen olyan sérülés, amellyel abszolút semmit nem lehet tenni. Erről Hegedűs Dávid tudna mesélni, tudván, hogy nála ez sokkal durvább volt – mondta Pál Szabolcs, aki azzal folytatta, hogy miként élte meg az őszi kényszerszüneteket. – Ha nem játszik az ember, az mindig rossz, most meg főleg az volt. A eltiltásom lejártával az első meccsen megsérültem, ami nem jelentett kellemes érzés. De ez már elmúlt! Sajnos több meghatározó játékos (Fejes, Olasz, Hegedűs, Valkay) többször hiányzott és ezt nem bírta el a csapat. Ráadásul hetekig nem tudtunk a saját pályánkon edzeni és sok negatív tényező befolyásolta a munkánkat. Ám már ez is a múltat jelenti. Immár minden adott, hogy jó eredményeket érjünk el. Egy éve azért játszottunk decemberben, hogy a harmadikok legyünk, most meg azért, hogy ne álljunk kieső helyen. Mindenkinek át kell éreznie, hogy mi a tét Tállyán és nyernünk kell.

Pál Szabolcs (jobbra) hosszú idő után térhet vissza Fotó: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap