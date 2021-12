A negyeddöntős párharcban a BVSC-Zugló együttesét búcsúztatták az egriek. Az idegenbeli 8–6-os győzelmet követően, ugyan a Bitskey Aladár Uszodában 7–6-ra a fővárosiak nyertek, a két mérkőzés összesített eredménye alapján a megyeszékhelyiek léphettek a négyes döntőbe.

Az egri női csapat történetének legnagyobb sikerét 2012-ben aratta a Magyar Kupában: az edzőként Kelemen Attila vezette gárda a Szentes 9-5-ös legyőzésével hódította el az első helyezettnek járó díszes serleget.

A csongrádi gárda idén is „képben van”, ám ezúttal már az elődöntőben egymásnak feszül a két csapat. A feladat nem könnyű, de nem is megoldhatatlan. A sorsolást követően az egiek vezetőedzője, dr. Sike József úgy fogalmazott: nagyon örülünk, hiszen a Szentes ellen van a legnagyobb esélyünk döntőbe jutni, ugyanakkor nagyot is eshetünk. A sorsolás mindig a szerencsén múlik, Fortuna pedig az mellé áll, aki megdolgozik érte.

A Valdor Szentes a negyeddöntős párharcban kettős győzelemmel búcsúztatta a Tatabányát, s végül 17-13-as összesítéssel szerzett jogot a soproni fellépésre.

Az OB I-ben hét mérkőzést követően az Tigra-ZF-Eger és a Szentes egyaránt kilenc ponttal áll a tabellán, ugyanakkor az idei szezonban még nem találkozott egymással a két csapat.

A női MK küzdelmei több mint két évtizedes múltra tekintenek vissza. A négyes döntő idei résztvevői közül a Dunaújváros nyolc, az UVSE öt, a Szentes kettő, míg az Eger egy kupagyőzelemmel büszkélkedhet. Az idei négyes döntőt szombaton és vasárnap rendezik a Lővér Uszodában, ahol a Sopron 100 jubileumi sorozat egyik kiemelkedő állomása lesz az esemény. Az uszoda 15 milliárd forint beruhazással valósult meg, a létesítményt júniusban adták át a nagyközönségnek.

A négyes döntő menetrendje

December 18., szombat

Az elődöntők

17.00: UVSE-Hunguest Hotels–Dunaújvárosi FVE

19.00: Tirgra-ZF-Eger–Valdor Szentes

December 19., vasárnap

19.45: döntő, az elődöntők győzteseinek részvételével

Sorozatban negyedik győzelmére készül a férficsapat

A férfi OB I. 13. fordulójában:

TIGRA-ZF-EGER (7.)–PANNERGY-MISKOLC (11.)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, szombat, 17.00. V.: ifj. Kenéz Gy., Vogel G.

A novemberi mélypontot követően az elmúlt három mérkőzését (Pécs, Szeged, Szentes) megnyerte az egri gárda, s máris csatlakozott a bajnokság középmezőnyéhez. – Nagy csatára számítok, de ezúttal is egyértelműen a három pont megszerzése a cél – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Petrovai Márton a klub honlapján. – Nem vagyunk százszázalékos állapotban, de mindent megteszünk azért, hogy méltó módon zárjuk az évet. A borsodiak 12 mérkőzésen három győzelmet arattak.