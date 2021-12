Még csak délután fél hármat mutat az óra, de borult, párás időben kora estének tűnik az időpont. Hideg nincs, mégis bentre, meleg, fűtött helyre vágyik az ember. Recsk fő útján élénk a forgalom, az iskola udvarára kanyarodva több autó megléte utal arra, hogy a tornacsarnok rendezvény helyszíne. A csendes folyosóra lépve adja magát az útvonal a terem felé, ahonnan egy hang szűrődik ki. A hallgatóságot szülők, nagyszülők, vendégek és gyerekek jelentik. Köztük egyből feltűnik az egykori recski futballista, Klement Lajos.

Az Ércbányász SE hajdani kőkemény védője az érdeklődők sorát gyarapítja, ahogy a piros-feketék másik volt labdarúgója, majd edzője, Maksó Miklós is nézőként van jelen. Hiába no, az unokák sorsa minden nagyszülőt érdekel, és, ha már házhoz jön a mester és vele a szakma, akkor nem minden cél nélküli a bemutató megtekintetése.



Szabó Ferenc szavai megérintették a gyerekeket

Forrás: Lénárt Márton / Heves Megyei Hírlap

A tornapadokon helyet foglalók és bordásfal mellett állók – köztük az Egri VSI edzője, Fejér Barna – egy pisszenés nélkül figyelik, miként vezényel Szabó Ferenc. Az 1972-es müncheni olimpia ötödik helyezettje a sportágban jártas fiatalok közreműködésével ad ízelítőt abból a mozgásformából, amelynek egykor hazai legjobbjának számított. A 73 éves szakember versenyzőként nemcsak ötkarikás játékokon képviselte a nemzeti színeket, hanem Európa-bajnoki bronzéremmel is büszkélkedhet, mi több, Magyarországon háromszor (1968, 1971, 1977) választották az Év cselgáncsozójának. A fiatalabb korosztály számára azonban úgy ismerősebben csenghet a név, ha az mondjunk, ő az exatlonos, Eb-győztes cselgáncsozó, Szabó Franciska édesapja.

Szabó Frigyes válogatott kerettagként volt jelen a bemutatón

Forrás: Lénárt Márton / Heves Megyei Hírlap

De vissza a tatamira, ahol egy harmadik Sz. F. monogrammal rendelkező személy mozdulatai vonzzák a tekinteteket. A válogatott kerettag Szabó Frigyesről van szó, aki nem meglepő módon ugyancsak a tréner gyermeke. A dzsúdós körökben csak Ferikének szólított szakember melegítő felsőjének hátán a Varga Cseppek Judo Club szerepel. Az egylet vezetőedzője azonban immár új helyen oktat. Az apró Komárom-Esztergom megyei faluból, Únyból Recskre költözött Szabó Ferenc a mátrai településen igyekszik meghonosítani a küzdősport ezen válfaját. Teszi mindezt szinte hittérőként, ingyen.

Aki akarta, ki is próbálhatta a sportágat

Forrás: Lénárt Márton / Heves Megyei Hírlap

– A recski lakosoknak nem kell fizetni az edzésekért, sőt a judogit (ez a hivatalos dzsúdós ruha neve – a szerző) is biztosítjuk a Magyar Judo Szövetség támogatásnak köszönhetően – közli a szülőkkel Szabó Ferenc. – Csak annyi a teendő, hogy a körzeti orvostól mindenki szerezze be az alkalmassági igazolást, a szülők pedig írják alá az edzésekre járáshoz hozzájáruló nyilatkozatot.

– És mennyit kell fizetni annak, aki nem recski? – érkezik a szülői felvetés a második padsorból. Válasz helyett kérdés következik a mestertől: – Hány gyerekről van szó? – Háromról – jön a felelet, mire Szabó annyit mond: akkor semmit.

Ahogy az édesanya érthető örömmel nyugtázza a jó hírt, úgy Recsk polgármestere is lelkesen fogadja, a település új lakójának érkezését és kezdeményezését.

Nagy Sándor (balra) mindenben támogatja az új kezdeményezést

Forrás: Lénárt Márton / Heves Megyei Hírlap

– Tárt karokkal fogadjuk a szaktekintélyt és lehetőségeinkhez mérten mindenben támogatjuk a cselgáncsélet beindulását – jelenti ki Nagy Sándor úgyis, mint nagypapa, akinek nyolcéves unokája is leendő dzsúdózóként izeg és mozog a szőnyegen. – Az iskolai csarnokok bérmentve bocsájtjuk rendelkezésre, miként a falubuszt is biztosítjuk a majdani utazásokhoz.

A község első embere csatlakozik Szabó Ferenc azon gondolataihoz, amelyek a dzsúdó személyiségformáló erejére vonatkoznak, miként a fegyelem és a figyelem megteremtésében is jelentős szerepet játszik a sportág. A tréner eközben megemlíteni a cselgáncs katonai jellegét, és arra is kitér röviden, hogy a dzsúdó őshazájában, Japánban járva mit tapasztalt. A gyerekek megtudják, hogy jövő pénteken lesz az első edzés, amire melegítőben kell érkezni. A bemutató láttán kicsit sajnálják is, hogy nem azonnal gyürkőzhetnek neki a dzsúdózásnak, amelyhez a kedvcsináló remekül sikerült. A 150 helyi iskolás közül több mint két tucatnyit vonzott a tatami világa, és jöttek a szomszédos falvakból is.

– Annyi jót kaptam a dzsúdótól, hogy ebből szeretnék sokat visszaadni – mondja a heol.hu-nak Szabó Ferenc, akit sokat nem faggatunk, mert odaléptek hozzá elköszönni a Budapestről ideutazott hajdani versenyzőtársak és az e vidékről származó fővárosi sportújságíró, Sághi István, akikkel illendő néhány szót váltani.

Arra viszont jut idő, hogy egyiküktől megtudjuk, Ferike most csak beszélt, de 73 éves kora dacára, akár azonnal képes megmutatni, miként néz ki például a csípődobás. Ezt a részt meghagyjuk a recski gyerekeknek, tudván, hogy a „lágy út” (ez a dzsúdó magyar jelentése) sokat adhat számukra, ha kitartóak lesznek. A tatami világa ugyanis a sok útvesztő közül a jó irányt mutatja.