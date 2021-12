A megyei I. osztályban szerepelő Gyöngyösi AK csapatának edzőjének publicisztikai alkotása ösztönzőnek is kiváló. Íme a gyöngyösiak.hu honlapon megjelent vers.



Majzik Zoltán: Összejöttünk, hogy évet búcsúztassunk...



Itt, ahol a vonat elhalad,

őseink sóhaja járja át a falakat,

a nagy Sár-hegy mellett, ami oly sok mindent látott,

őrjöngő tömeget, sok boldog gyereket, gólokat, passzokat, összetört álmokat,

és egy klubot, ami állandó, bárki is tölti meg a félig telt poharat!!!



Mi edzők, a címer és zöld-fehér szív alatt,

kik malter és tégla nélkül építünk falakat,

tartó pillért olyat,

mi hosszú évekig fennmarad.



Apránként kezdve, kavicsoktól kövekig, kisebbektől a nagyobbakig,

addig rakjuk, amíg masszívan áll, megmarad és beépül, erősödik és szépül,

és ha talán drágakőre lelünk, és fénye illik a miénkbe,

mellé tesszük csiszolgatjuk, hogy együtt ragyogjanak majd a fénybe!



Eddzük őket nap mint nap, nem csüggedve,

még ha néha kárognak is a varjak,

mert tudjuk mennyit dolgozunk nyárban, esőben,

hidegben, melegben, és ennek lesz majd gyümölcse,

a cinege éneke, az érkező jövőben.



Doma, Szabi, Levi, Peti, a Zolik, Nándi, Tóth Zsolti,

a drága Melinda, Elnök úr, Gabó bá', és Zoli bá'…

Ez a csapat, ami végre egy irányba halad, ha Bozsik, ha bajnoki,

ha csak egy edzés, vagy csak egy vakrandi,

alázattal vannak, hogy masszívan álljanak azok a falak,

a címer és a zöld fehér szív alatt…



És ha majd évek múlva mi nem leszünk, akkor is maradjon…

VÁR legyen, és többé SOHA kőhalom….



Mert egy a fontos, sok munkának lesz még a gyümölcse,

ami most még csak érik, de ha majd erős lesz, fényes, és üde,

és ezek a falak védik az árnyakat,

újra lesz Gyöngyösön a fiainkból egy Nagy Csapat!