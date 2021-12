A ­legutóbbi tisztségét illetően operatív vezetőként irányított 50 éves sportvezető a fájó emberi tulajdonságok mellett arról is őszintén beszélt lapunknak, hogy noha úgy hitte, már nem tud semmin meglepődni, ez mégis bekövetkezett. Az elismerést nem kapott elöljáróra most újra az építkezés vár.

– „Ami nem öl meg, az erősít, mint ahogy senki sem lehet próféta saját hazájában, és ez Egerre hatványozottan érvényes” – ezt ön mondta 2016-ban, a DVTK-val kötettett megállapodáskor, ami után az Eger Labdarúgó Sport Kft. vette át a város klubjának a működtetését és finanszírozását. A kérdés adja magát: erősebben lépett ki idén szeptemberben az egri futball irányításából?

– Azt kell mondanom, nagyon igaz e mondás mindkét része. Mikor átvettem az egri focit, nem számítottam könnyű menetre, de ennyire nehézre sem. Azt gondoltam, hogy addig, amit hallottam és többen mondtak, hogy a rosszra jobban emlékeznek, az jobban megmarad az emberekben, nem ennyire igaz a való életben. Pedig de. Olyan dolgokat írnak le főleg kérdésként, észrevételként, amit korábban elmondtam, megválaszoltam, mégis mintha az meg se történt volna. Közben olyan valótlanságokat állítanak, ami szintén megjelent, hogy nem úgy van, de mégis. Ezért nem nagyon szeretek nyilatkozni, mert – ahogy többször is mondtam – úgyis mindenki azt gondol bele, amit akar. Másként lát dolgokat, s még ha személyesen meggyőzöm, akkor se biztos, hogy megérti. (Eddig azt mondtam, ha szóban elmondom, akkor jobban érthető, de ma már ez sem igaz. ) Akadt olyan ember még a közelmúltban is, aki végig vitte velem szinte az elejétől az egészet, minden számba belelátott, mégis a vitámnál azt mondta, nem tudhatja, mi az igazság, kinek van igaza. Mintha az elmúlt évek nem is lettek volna. Hihetetlen. Ezek az emberi tulajdonságok fájnak a legjobban, de tovább kell lépnem. Ráadásul sokszor több fronton, s nem csak a fociban kellett egyidejűleg megvívni ezen komoly csatákat, ami nagyon súlyos egészségügyi problémát is okozott. Mégis úgy érzem, ezek a történések megerősítettek. Nagyon sokat csalódtam az életben, s sokszor elmondtam már, nem tudok semmin meglepődni, de sajnos mégis. Olyan emberek állítanak valótlant, akiknek segítettem. Mondták sokszor, nem érdemes jót tenni, mert úgyse lesz értelme, ám az ember reménykedik, hátha az ő esetében ez másként lesz. Azt gondolom most is, a DVTK bevonása jó döntés volt. Természetes egy együttműködésben, hogy vannak súrlódások. Viszont a valótlan állításokkal nem tudok azonosulni. Kiálltam a polgármesterrel szemben is a DVTK mellett, kiálltam akkor is, amikor a DVTK szurkolói akartak riportot csinálni velem, s tudjuk, ők mennyire támadták az ottani vezetést. Kiálltam az edzőkkel szemben is a DVTK mellett, s most félredobtak, félredobattak, mint egy csontot. Miért most? Én tudom, de vallják ők meg, őszintén. Az évek során több vezető mondta, csak úgy intézkednek s tárgyalnak foci ügyben, hogy én ott vagyok, aztán egy idő után szépen megkerültek. Mindig őszintén elmondtam mindenkinek a dolgokat, még a szurkolóknak is, s sose néztem, ki áll a másik oldalon. Nálam csak jó vagy rossz döntés létezik, teljesen mindegy, ki mondja. Ha azt az illetőt nem szeretem, de jót cselekszik, azt el kell ismerni. Olyan pálfordulásokat tapasztaltam az évek során, ami hihetetlen. Pedig emlékezhetnének emberek, hogy általam jöttek ide, ha én nem hozom, nem engedem be, akkor itt ők nem is léteznének. Nem kaptam elismerést, de nem is vágyom rá. Úgy vélem, az embernek tudnia kell díjaktól és vállveregetésektől függetlenül, hogy mi az, ami neki köszönhető és mi az, ami nem. Sosem kaptam (vagy csak nagy ritkán) és nem is vágytam dicséretre, elismerésre. Főleg azoktól nem kaptam, akiktől talán korábban reméltem. Mivel az életben is mindig azok rúgtak legjobban belém, akiknek a legtöbbet segítettem, így végképp nincs min meglepődni. Pedig – s természetesen nem az én érdemem – tehetségközpont lettünk, és megépült a felsővárosi klubépület. Bár itt mindenki a maga érdemeként említ mindent, úgyhogy ezt meghagyom nekik.

Harmati Péter egy kezén meg tudja számolni, mennyi igazi segítője akadt Fotó: Huszár Márk Forrás: Heves Megyei Hírlap

– A sportágat helyben övező közöny mennyire befolyásolta a munkáját?

– Sokszor feküdtem le elkeseredve a körülmények, az emberek miatt, de reggel mindig pozitívan keltem fel, hogy „csak azért is”. Lehetett volna sokkal könnyebb nagyon kis plusszal, de nekem, illetve Egernek ez jutott. Sajnos a közöny nagyon látszott, de gondolom, a focin kívül ezt még sokan elmondhatják. Nagyon sajnáltam, sajnálom azon sportágakat vagy más sporton kívüli területeket, ahol még ennél is sokkal-sokkal nagyobb a közöny (hisz itt legalább országosan van valami), pedig nekik a kevés is nagyon sokat jelentene. Többször próbáltam összefogást kezdeményezni, de eddig reménytelen volt.

– Kudarcból vagy sikerélményből őriz többet?

– Talán a legnagyobb kudarc ezt jelenti, vagyis az összefogás hiánya. Pedig felsorakozott sok negatívum: nem vagyunk NB II.-esek, nincs stadion, kevés egri tehetséget neveltünk ki stb. Ilyenkor azt szokták mondani, a szépre emlékszik az ember, ám sajnos kudarcból több van, és ez jobban belém ivódott. Az életben is a negatív hír a hír, jóra nagyon ritkán figyelünk oda. Vidám, vidámabb ember voltam, de az ezen időszakban kapott keserűség mind a foci, mind az élet területén változásokat eredményezett bennem. Ezen szeretnék változtatni, pedig hát kapjuk a pofonokat az élet minden területén . Viszont el kell gondolkozni, hogy ezen problémák eltörpülnek másokéhoz képest, mert egészségügyi, megélhetési és egyéb területen az igazi probléma az ő problémájuk, nem ilyen piszlicsáré dolgok, mint a miénk. Minden elismerésem az övék, s azon embereké, akik önzetlenül segítenek nekik. A legnagyobb pozitívum is talán az, hogy amikor tudtunk, akkor segítettünk, természetesen amellett, hogy az óriási ellenszél ellenére meg tudtuk menteni az egri focit, még ha csak ilyen szinten is.

– Kivel ütközött legtöbbször az egri labdarúgás érdekében?

– Városi vezetőkkel, a sportiskola vezetőjével, a DVTK-vezetőkkel.

Sokáig Harmati Péter mutatta az irányt az ESE számára Fotó: Korsós Viktor Forrás: Heves Megyei Hírlap

– Felvetődött bármikor annak a lehetősége vagy az esélye, hogy Jámbor János visszatérjen Egerbe főtámogatónak?

– Persze. Tudtommal Jámbor úr volt az, aki önzetlenül segítette Egert, jómagam legalábbis nem tudok érdekekről. Neki a felnőttcsapat volt a fő, nekem az utánpótlás, ezért jó lett volna együttműködni, de amikor itt volt, még nem voltam, utána meg már ő távolodott el Egertől. Sajnos nem tudtam vele beszélni, de Vancsa Miklóssal többször egyeztettünk a lehetőségekről. Nagyon örültem volna neki, azonban sajnos ez nem adatott meg nekem.

– Kitől kapta a legnagyobb segítséget, támogatást a klub működtetéséhez?

– Ez jó kérdés, mert ugye volt egy-két ember, aki fizetésért mellettem volt. Kérdés, hogy anélkül is segítettek volna-e. Azok az edzők, akik ott voltak velem az elején, ők mindenképpen, rajtuk kívül a törzsszurkolók. A sajtóval is jó volt a viszony, bármikor megjelentek az infók, amit kértünk. Sokan megsértődnek a kritikák miatt, de ha azok valósak, mi a gond? Valótlan meg a beírásokból jött, s nem a sajtótól.

– Hét évig tartó vezetői időszakot kevesek tudhatnak maguk mögött az egri labdarúgás élén. Mire a legbüszkébb?

– Arra, hogy a nagyok, vagyis pénzzel rendelkezők és a szakemberek nem vállalták a klub megmentését, csak én, s ez egyedül sikerült. Csengeri Csaba barátom mondta, azért tudtam eddig csinálni, mert nem érdekből tettem (aki mást mond, hazudik, akár a pénz, akár más vonatkozásában), hanem az egri foci szeretetéért. Ahogy mások teszik, itt írhatnám a listát, mit értünk el, viszont nem teszem, mert amit elterveztem erre az időszakra, azt a célt sajnos nem értük el. Viszont az óriási ellenszéllel szemben mi maradtunk Egerben a meghatározó klub, pedig ezt mindenki próbálta megakadályozni. Az összes korábbi és jelenlegi szereplő között jómagam számítottam a legkisebbnek, ezzel együtt tartottak tőlem, noha nem állt mögöttem senki.

„Azt gondolom most is, a DVTK bevonása jó döntés volt" Fotó: Lénárt Márton Forrás: Heves Megyei Hírlap

– Többször megerősített tény, hogy ön sosem szórta a pénzt, hanem költötte. Minden ígéretét betartotta?

– Azt gondolom, igen. Nem tartoztam senkinek, ha maradhattam volna, akkor a korábbi ígéreteket is időben tudtam volna vállalni, de erre már másnak kell vállalkoznia. Nem értek egyet a nagy költekezéssel akkor sem, ha lenne miből, pedig nem is volt. Annak viszont örültem, hogy a kezdeti stádiumhoz képest a vége felé már tudtunk komoly, versenyképes fizetéseket adni a kollégáknak, s a játékosoknak. Az elején ezt el sem tudtam képzelni.

– Az első csapat edzőjeként kivel találta meg leginkább az összhangot?

– Egyértelműen Sütő Szilárd volt ez a személy, de szerettem Illyés Danival és Bocsi Zolival is dolgozni. Mindhármuk gondolkodása közel állt hozzám, s büszkeséggel tölt el, hogy ilyen emberek vállalták velem a munkát.

– Utánpótlásszinten mit emelne ki maradandónak?

– Mondhatnám a lehetőséget, amikor az U14-es csapat az NB I.-ért játszott, mégis a legnagyobb dolog, mikor induláskor össze tudtunk szedni annyi gyereket, hogy benevezzünk minden korosztályban. S mikor elindult a visszaáramlás a gyerekek körében, mert látták a fejlődést, vagy amikor a lányokkal elkezdtünk dolgozni, és már egyéni képzések is zajlottak.

– Lévén, hogy a stadionnal szemben lakik, azonnal érzékeli, ha elkezdik a létesítmény rég várt fejlesztését. Lát esélyt arra, hogy ebben valaha is lesz változás?

– Mindig bíztam benne, most már kevésbé. Nagyon örülnék neki, s szurkolok a mostani vezetésnek, de ebben pesszimista vagyok.

– Sarudra hívták segíteni, és igent mondott. Szeretne még visszatérni a labdarúgás világába magasabb szinten, vagy egyelőre megfelel az, hogy újból kezdi az építést az alapoktól?

– Igen, felvetődött, s szeretnék segíteni. Nekem ez jutott. Az építkezés, a munka, amit utána más visz tovább. Talán ez a realitás is, bár jól éreztem magam a foci közegében. Sajnálom, hogy véget ért, de valakik így akarták. Tudom miért, s miért most, ezért is mondtam, úgy látszik, nekem a munka ezen része jut.