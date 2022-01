Miközben Heves megye válogatottja Hajdúszoboszlón szerepelt és szűkebb hazánk legjobbjai közül 20 játékos a régiós selejtezőn lépett pályára, addig 28 csapat a megyei igazgatóság hagyományos rendezvényén mutatta meg, hol tart a felkészülésben. Ahogy egy héttel ezelőtt, úgy a második játéknapon is szaporán termelték a találatokat az együttesek. Legtöbbször (10) a hevesiek örülhettek, de a Besenyőtelek (8), az Energia SC Gyöngyös és az Egerszalók (7-7) is több mint fél tucat alkalommal vette be ellenfele kapuját.

Megyei III. osztályú csapatként az Istenmezeje megyei I.-es gárdát (Eger SE II.) múlt felül, míg a szintén a harmadosztályban szereplő tenkiek a megye II.-es mátraballaiak ellen győztek a tíz gólt hozott találkozón.

Ahogy a Gyöngyösi AK, úgy az Egerszalók SE is két-két mérkőzést játszott szombaton. A keret egyik fele a Téli-­kupán szerepelt, a másik része pedig edzőmeccset játszott.

A bélapáti Holló Ákos (balra) és társai simán győztek Fotó: Lénárt Márton Forrás: Heves Megyei Hírlap

A 2. forduló eredményei:

A CSOPORT (Eger, Felső­városi Sporttelep)

Bélkő SE-Bélapát–Eger SE U19 6–0 (3–0)

Gól: Bocsi 2, Jakab Ádám 2, Juhász L., Molnár R.

Maklár–Borsodnádasd 2–0 (1–0)

Gól: Farkas Cs., Fügedi.

B CSOPORT (Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep)

JVSE-Rosenberger–Gyöngyöshalász 1–4 (0–2)

Gól: Csomor (öngól), ill. Horváth V. (11-esből), Szabó Cs., Czene Cs., Nádudvari.

Atkár–Gyöngyösi AK 0–0

C CSOPORT (Gyöngyös, Köm­lei Károly Sporttelep)

Nagyréde–Energia SC Gyöngyös 0–7 (0–4)

Gól: Mezner 2, Gulyás K., Péntek, Pilinyi, Ivony A., Madarasi.

Pásztó–Domoszló 3–3 (1–0)

Gól: Csépe 2, Lipták, ill. Kahut, Báder Á., Barta.

D CSOPORT (Hatvan, Népkerti Sporttelep)

FC Hatvan U19–Heréd 3–6 (2–4)

Gól: Marsa, Czakó, Pot­vorszki, ill. Baranyi 3, Tancsik 2, Birtalan.

Apc–Palotás 4–1 (0–1)

Az apci gólszerzők: Oláh K. 2, Tunyogi, Bíró.

E CSOPORT (Füzesabony)

Istenmezeje–Eger SE II. 2–1 (0–0)

Gól: Tóth M., Barkóczi, ill. Császár.

Maklár U19–Hevestherm-Hevesi LSC 2–10 (1–4)

Gól: Szabó V., Kovács Z., ill. Besenyei F. 2, Csala D. 2, Kó­czián 2, Fejes, Pusoma R., Hornyák, Dalnoki G.

F CSOPORT (Füzesabony)

Poroszló–Füzesabony 0–1 (0–0)

Gól: Póka.

Tarnamente SSZE–Egerszalók B 1–7 (1–4)

Gól: Kulics, ill. Penti P. 4, Szakács, Oláh K., Suha I.

G CSOPORT (Füzesabony)

Tenk–MSE-Mátraballa 6–4 (1–0)

Gól: Balogh G. 4, Vadnai, Ragó B., ill. Suha B., Balog B., Baatartulga, Horváth V.

Hevesi LSC II.-Hevesvezekény–Besenyőtelek-Erőss út 0–8 (0–4)

Gól: Jónás 2, Pataki, Oláh N., Kaló Á., Pálfalvi, Hajdu, plusz egy öngól.

A 3. forduló mérkőzéseire janu­ár 29–30-án kerül sor. Valamennyi négy fős csoportból az első helyen végző gárdák jutnak tovább, hozzájuk csatlakozik a legjobb csoportmásodik.