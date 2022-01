EGER SE–NYÍREGYHÁZI SPARTACUS II. 3–0 (0–0)

Eger, Felsővárosi Spt., 100 néző. V.: Szigetvári Márk (Szert, Hovanecz).

EGER, 1. félidő: Fedinisinec – Katona, Juhász G., Zimányi – Farkas K., Medveczki, Hegedűs D., Nagy G. – Tóth Á., Berki, Batta. 2. félidő: Fedinisinec – Debreczeni, Juhász G., Valkay – Dobler, Nagy-Kolozsvári, Rébék, Hadnagy – Vajda, Bozó, Batta (Tóth Á.). Edző: Szekeres Adrián.

NYÍREGYHÁZA: Szondi – Kardos, Tudja, Hunyadi, Gönczör, Németh Cs., Pataki, Ráczin, Taubel, Erdei. Csereként: Miski, Sógor, Vámos, Panyi. Edző: Huszák Géza.

De hol van Pál Szabolcs, Antal Zsolt és Olasz Dénes? A kérdésre gyorsan érkezett válasz: sérülés, illetve betegség miatt csak a többiektől külön történő mozgás jutott az említett egri triónak szombat délelőtt. Szekeres Adrián két részre osztotta a keret tagjait és a próbán szereplő labdarúgókat, megadva mindenkinek a legalább egy félidőnyi játéklehetőséget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei I. osztály első helyén álló nyírségiek ellen első 45 percben a gyöngyösi származású, 18 éves középpályás, Medveczki Máté (UTE), a Cigándról érkezett 19 esztendős támadó, Batta Gergő és a tavaly a DVTK-ból Egerbe igazolt 18 éves csatár, Berki Péter képviselte a fiatalságot, no meg a kapus, Fedinisinec Eduárd. Az ősszel Balassagyarmaton szerepelt 21 éves hálóőr azonban végig védte a meccset, Varga Huba Levente a cserék között tűnt fel, de csak végszükség esetén állt volna be, mert apróbb sérüléssel bajlódott.

Batta Gergő (balra) átigazolása már folyamatban van Fotó: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

A hideg időben, de szikrázó napsütésben futballozó gárdák közül az egriek játékán meglátszott az NB III-as rutin, a kevés kivételtől eltekintve ifjak alkotta vendégekkel szemben. Gól azonban az első játékrészben nem született, noha Farkas Krisztián, Hegedűs Dávid és Nagy Gergő is közel járt ehhez. Utóbbi két futballista lövésénél a kapufa nyújtott segítséget a szabolcsiaknak.

A fordulást követően a 18 éves Dobler Szabolcs (UTE) és a 19 esztendős Rébék Richárd (Makó) próbázóként, a 17 éves Bozó Kornél pedig saját nevelésű játékosként kapott lehetőséget úgy, hogy kilenc embert cseréjére került sor a szünetben. Az idősebb generációt csupán a csapatkapitány, Debreczeni Dávid (1986-ban született) és Vajda Ákos (1989) képviselte. Az eredményesség ezzel együtt javult, ugyanis 14 percben belül három hazai gól született. Valkay Richárd fejesből, Rébék Richárd és Tóth Ákos pedig egészen közeli lövésből vette be a nyírségiek kapuját. Ez egyben a végeredményt is jelentette, vagyis az Eger SE úgy hozta a mérkőzést, ahogy azt az osztálykülönbség alapján várni lehetett.

A teszten (és ezalatt nem a Covid értendő) lévők sorsa csak később dől el, az viszont már bizonyosnak tűnik, hogy Batta Gergő az ESE csapatában szerepel a tavaszi idényben.

GÓL: Valkay (60.), Rébék (64.), Tóth Á. (73.).

SZEKERES ADRIÁN: – Elégedettek lehetünk és nem feltétlenül csak az eredménnyel, ugyanez érvényes az elmúlt két hétben elvégzett munkára is. A keret minden tagjának és a próbán szereplőknek is 45 percet biztosítottunk a játékra. Nagyon nagy pozitívum, hogy nem kaptunk gól. A srácoknak a mérkőzés előtt elmondtam, hogy az eredmény most másodlagos. Inkább valósítsuk meg azt, amire a felkészülés eddigi részében jelentős hangsúlyt fektettünk, méghozzá a labdabirtoklást, a labdatartást és azt, hogy mi diktáljuk a játék iramát, lehetőleg kapkodás nélkül. Ezekben a tényezőkben sem lehetett hiányérzetem és abban sem, hogy a visszatámadások jól sikerültek.

KÖVETKEZIK: Eger SE–Ceglédi VSE, január 22., szombat, 12.00