– A kijelölt keret alkotja most a magyar válogatottat, ennek a csapatnak kell bizonyítania. A közös edzések hiányoznak, hiszen még ilyen nehéz helyzetben is néhány tréningekkel egész sokáig el szoktunk jutni, most azonban ettől is el kellett tekintenünk, így kell a meghívottnak bizonyítani. Újoncokat avatunk, rájuk külön is kíváncsi leszek – mondta Bíró Attila, akinek csapatában most mutatkozhat be Kiss Alexandra, Dömsödi Dalma, Pőcze Panna és Szegedi Panni.

– Nagyon örülök a meghívásnak, feldobott, hogy mehetek a válogatottba. Remélem, lesz lehetőségem annak bizonyításra, hogy ott a helyem a legjobbak és máskor is számíthatnak rám – fogalmazott a Tigra-ZF-Eger kapusa, Kiss Alexandra klubja közösségi oldalán.

A magyar válogatott kerete

KAPUSOK: Kiss Alexandra (Eger), Magyari Alda (UVSE)

MEZŐNYJÁTÉKOSOK: Dömsödi Dalma (FTC), Faragó Kamilla (UVSE), Farkas Tamara (BVSC), Garda Krisztina (Dunaújváros), Kuna Szonja (FTC), Máté Zsuzsanna (FTC), Leimeter Dóra (BVSC), Parkes Rebecca (Ethnikos, görög), Pőcze Panna (FTC), Szegedi Panni (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros)