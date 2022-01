– Sokak szerint kiköpött mása Sergio Ramosnak a Sevilla és a Real Madrid korábbi, a PSG jelenlegi spanyol válogatott labdarúgójának. Gyakorta szembesül ezzel?

– Igen, mások is felfedezték már a hasonlóságot – válaszolt Franco Gavidia. – Sokat mosolygunk ezen.

– Argentinában óriási kultusza van a labdarúgásnak. Ön nem próbálkozott a futballal?

– Dehogynem! A hazámban rengetegen rúgják a labdát, szinte minden gyerek belekóstol a sportágba. Óriási egyéniségeket adott már Argentina a világfutballnak, nagyon sokan lépnének Lionel Messi és társai útjára. Én tizenkét éves koromban váltottam a kézilabdára.

– Ki vagy mi adta az inspirációt?

– Az iskolában ahol tanultam, több sportág közül lehetett választani. A barátaim többsége kézilabdázni ment én pedig velük tartottam. Nem kellett sok idő hogy rájöjjek, ez a játék igazán testhez álló számomra. Egyre több sikerélmény ért, s egy év után már csak kézilabdázóként tudtam elképzelni magam.

– Hosszú utat járt be, mire profi pályára tért?

– Először Ausztráliába mentem szerencsét próbálni. Ahogy elkezdtem kézilabdázni, csak az lebegett a szemem előtt, hogy profi játékos legyek. Később átjöttem Európába, az jelentette az igazi ugródeszkát a sportágban. Tizenhét évesen kaptam az első profi szerződésem.

– Jónéhány országban megfordult már kézilabdázóként. Melyik kultúra áll Önhöz a legközelebb?

– Az olasz és a spanyol ami nagyon hasonlít az argentin életvitelhez. A sportot tekintve a Liga Asobal vagyis a spanyol első osztály az, ami leginkább fekszik az én stílusomhoz. Jól éreztem magam Lengyelországban is és vélhetően Magyarországon sem lesz ez másként.

– Milyenek az első benyomások a magyar emberekről?

– Nagyon barátságosan fogadtak. A játékostársak, a csapat körül dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy a beilleszkedésem gyorsan és zökkenőmentesen menjen. Nagyon szép szállodában lakom, ahol szintén segítőkész emberekkel találkoztam. Nincs okom a panaszra.

– A spanyol bajnoksághoz képest a magyar NB I.-et előrelépésnek tartja?

– Erre most még nehéz válaszolni. Nagyon különböző a két liga. Míg Spanyolországban inkább a technikásabb játékot részesítik előnyben a csapatok, addig Magyarországon fizikálisan sokkal erősebbek a kézilabdázók, jóval nagyobb szerepet kap a taktika is.

– Mit vár ettől a félévtől?

– A legfontosabb, hogy az Eger eredményesen zárja a szezont és kiharcoljuk a bennmaradást. Erre szerződtem, ennek a kihívásnak igyekszem megfelelni. Örülök, hogy a társaimon is látom az elszántságot, együtt kell megoldanunk ezt a feladatot. Igyekszem kihozni magamból a maximumot.

– A napjai nagy részét nyilván a kézilabdázás tölti ki. Szabadidejében mi az, ami felüdülést jelent?

– Jövő hónapban érkezik a családom is, akiktől rengeteg energiát kapok. A lehető legtöbb időt szeretném velük tölteni. Van egy ötéves kislányom, akit mindennél jobban szeretek.

– Milyen céljai vannak még a sportágban?

– Mindig a maximumra törekszem. Továbbra sem tettem le arról, hogy bekerüljek az argentin válogatottba, ahol felnőtt szinten még nem kaptam bizonyítási lehetőséget. Erős bajnokságokban igyekszem tapasztalatot szerezni és folyamatosan fejlődni. Amíg fizikálisan fel tudom venni a versenyt, küzdeni fogok.

– A sportágban vagy azon kívül akad esetleg példaképe?

– Honfitársam, Diego Simonet, aki jelenleg a francia Montpellier játékosa. Ő olyan szintet képvisel, ahová én is szeretnék eljutni. Első argentin kézilabdázóként 2018-ban Bajnokok Ligája-győztes lett a francia csapattal, ráadásul a Final Four legértékesebb játékosának is megválasztották.

– Önnek mennyi plusz energiát ad telt ház előtt játszani? Egerben imádják a sportágat.

– Nagyon fontosak a szurkolók. Ha olyan közönség előtt játszom, amely lankadatlanul buzdítja a csapatát, az engem is motivál. Hálás vagyok a támogatásért, s mindig igyekszem velük együtt élvezni a mérkőzést. Az egri drukkerekről csupa jót hallottam, nagyon várom a találkozást.

Szlovák élcsapattal hangoltak

A 2022-es év első felkészülési mérkőzésén a szlovák első osztályban második helyen telelő HK Kosice ellen lépett pályára az SBS-Eger. Döcögős első félidőt követően a szünet után olajozottá vált a megyeszékhelyiek gépezete.

Az 1. felkészülési mérkőzésen:

SBS-EGER–HK KOSICE (szlovák) 28–20 (12–10)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok. V.: Fibec Z., Herbák T.

EGER: Balogh T. – Tóth R., Szuharev 4, Gavidia 3, Kiss G. 1, Bernatonis 3, Molnár B. 5. Csere: Seprős (kapus), Tóvizi 2, Kovács M. 1, Lezák 2, Szepesi N. 1, Lakosy 3, Pulay 3, Száva. Edző: Tóth Edmond.

KOSICE: Shejbal – E. Loch 3, Hrinák 7, Guzy 3, Tumidalszky 3, Melich 1, M. Sztranovszky 2 (1). Csere: Popcak (kapus), Borc, M. Loch, Baksi 1, Takác, Dragula. Edző: Martin Lipták.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–2, 12. p.: 3–3, 18. p.: 7–6, 24. p.: 8–9, 36. p.: 15–11, 42. p.: 18–16, 48. p.: 21–17, 54. p.: 24–19.

Kiállítások: 8, ill. 2 perc.

Hétméteresek: –, ill. 2/1.