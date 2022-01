FTC U19–ESZTERHÁZY SC 33–38 (20–19)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 100 néző. V.: Rózsahegyi, Südi.

ESZTERHÁZY SC: Nagy É. – Bernát D., Szeberényi 3, BATÓ 8 (2), ALAXAI 6, SZECSŐDI 6, Lengyel 5. Cserék: Leiner (kapus), Pankotai 1, Tóth Abigél, KUTI 4, GYÖRFI 5, Csomós A. Edző: Zsadányi Sándor.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–4, 12. p.: 6–7, 18. p.: 11–10, 24. p.: 16–14, 36. p.: 24–20, 42. p.: 24–24, 48. p.: 27–28, 54. p.: 31–32.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/0, ill. 2/2.

A két együttes őszi mérkőzéséhez hasonlóan ismét kötélen táncolt az ezúttal vendégként szereplő Eszterházy SC. Azonban, ha már hasonlóságokat keresünk, ezúttal is győztesen fejezte be FTC U19-es gárdájával szembeni rangadóját az egri együttes. A csoport hétvégi rangadóján a rájátszásba tovább vihető pontok szempontjából is kiemelt fontosságú találkozón vettek részt a csapatok, amelyet a hátul gyengébb produkció ellenére is sikerült megnyerniük az egyetemistáknak.

Ugyanakkor nem alakult egyszerűen a találkozó, mert az első félidőben többször néggyel vezettek a zöld-fehérek, az utolsó tíz perc jó védekezése, és a rendkívül gólerős támadójáték azonban elegendőnek bizonyult a két pont megszerzéséhez. Ezzel a sikerrel matematikailag is biztossá vált, hogy a rájátszást a felsőházban kezdhetik az egyetemisták, akik a győzelmen kívül a vezetőedző, Zsadányi Sándor és a csapatkapitány, Leiner Bernadett pénteki sikeres államvizsgájának is örülhettek.

Zsadányi Sándor: – Ötven perc nulla védekezés, ötven perc nulla kapusteljesítmény, aztán hirtelen minden megváltozott. Dicséret illeti a csapatomat, amiért ismét ekkorát küzdött gárda a jól játszó Fradi ellen, viszont a találkozó nagy részében egyszerűen katasztrófa volt, amit védekezés címén bemutattunk.

A 14. forduló további eredményei:

Algyő–Csepel35–26

Kispest–Hajdúnánás27–24

Szeged–Orosháza 23–36

Békéscsaba–Tempo KSE elmaradt

A Keleti csoport állása

1. Békéscsaba 13 13 – – 397–293 26

2. Eszterházy SC 14 12 – 2 438–353 24

3. Algyő 14 8 1 5 411–410 17

4. Orosháza 14 8 – 6 408–378 16

5. FTC U19 14 7 – 7 453–437 14

6. Kispest 14 6 – 8 441–450 12

7. Hajdúnánás 14 6 – 8 332–349 12

8. Tempo KSE 13 4 2 7 365–386 10

9. Szeged 14 2 1 11 368–479 5

10. Csepel 14 – 2 12 351–429 2

Következik: Eszterházy SC – Kispest NKK,

Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00