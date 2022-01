A női NB I/B Keleti csoportjának 15. fordulója:

ESZTERHÁZY SC (2.)–KISPEST NKK (6.)

Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00., V.: Ignéczi, Pánczél-Héjjas.

Az előző szezon ezüst-, illetve bronzérmese nem vív egymással akkora harcot, mint tavaly, sőt a Kispest jelenlegi állás szerint még a felsőházról is lemarad. A rosszul sikerült őszt követően viszont kezdenek magukra találni a piros-feketék, akiknek nemhogy visszajött az esély az első ötbe kerülésre, de akár még a Leányka úton is érheti kellemetlen meglepetés a házigazdát. Merthogy eddig 2022-ben nem sikerült megoldani azt a problémát, amit az egyetemisták hátsó alakzatának gyengélkedése jelent. Mindez a Szeged és az FTC U19 ellen is meglátszott, ezért a nehéznek ígérkező összecsapás két pontjának megszerzése nagyban függ attól, hogy Szeberényi Flóráék mennyire tudják rendezni soraikat a védekezésben.