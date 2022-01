– Ez egy hosszú folyamat eredménye – mondta a heol.hu-nak Báder János. – Nagyon sok energiámat vette el az U19-es gárda irányítása, szinte minden szabadidőmet ez a korosztály kötötte le. Nem szerettem volna, ha mindez a családom rovására megy. Békében váltunk el a fiúktól. Tudom, ellentmondásos, hogy helyettük két csapatot vállalok, de úgy vélem, az U16-os társaság és a felnőtt csapat elviselhető korosztálynak számít. Az U19-esekkel rendkívül sok a probléma. Többen már dolgoznak, ezért edzésre nem tudnak járni, jönnek a lányok, lázadó korosztály, nehéz velük. Úgy éreztem, hogy a srácok nem éhesek a sikerre, kell egy új arc, egy más stílusú ember.

A 52 éves tréner, aki játékosként a FTC-ben is futballozott, 2017-es érkezése óta 138 mérkőzésen irányította az FSC csapatait. Ezeken a találkozókon 83 győzelem, 6 döntetlen és 49 vereség a mérlege, 704–378-as gólkülönbség és 255 szerzett pont. Ez a szám azonban növekedhet, ugyanis a tréner marad az abonyiaknál, ahol az U19-es lány csapatot továbbra is vezényli. Az ifik részéről a búcsúmeccs jól sikerült, méghozzá azzal a gárdával szemben, ahol kettős szerepet vállalt Báder János

– A nagyon sportszerű tarnaörsi csapatot 12–2-re vertük – közölte a szakember. – És akkor most már elárulhatom, hogy a Tarnaörs Danyi SE jelenti azt az egyesületet, ahol megyei III-as felnőtteken kívül az U16-os fiatalokat is én készítem fel a jövőben. Lényegében visszatérek az örsiekhez, ahol tárt karokkal várnak. Füzesabony is a szívem csücske, de most úgy érzem, hogy mindenkinek ez a legjobb megoldás. Szakmailag ez nem visszalépés a részemről, hanem óriási kihívásnak tartom.

A 2003/2004-es megyei I. osztályú bajnokságban Báder János a 15. helyen vette át a tarnaörsieket. Játékos-edzői tisztségben a tavaszi idényben a 6. helyre repítette a gárdát.

„Nem csak edzőt kerestünk, hanem példaképet is. Tudtuk, ha lehetőség lesz rá, hazahozzuk. Motivációt és szakértelmet nyerünk vele.” – szerepel a Tarnaörs Danyi SE közösségi oldalán.

Az új edző kedden áll munkába a megyei III. osztály Nyugati csoportjában 6. helyen álló Tarna-parti gárdánál.