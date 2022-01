– A téli felkészülés során is hasonló részvétel lenne üdvözítő az edzéseken, mint azt megéltük az őszi idényben – mondta Török János vezetőedző. – Sok a fiatal játékosunk, akik egy része tanulóként nem minden tréningen tud megjelenni, és persze akadnak labdarúgók, akik munkahelyi elfoglaltság miatt kénytelenek edzést kihagyni, ám igazolatlan hiányzásra nem akadt példa.

A Gyöngyöshalász SE a megyei I. osztály 5. helyén tanyázik 26 ponttal, ami két egységgel kevesebb, mint amennyit a dobogó harmadik fokán álló Egerszalók gyűjtött. A tavaly negyedik végzett halásziak tisztában vannak a lehetőségeikkel és a játékerejükkel, ezért az elvárásokat illetően a realitások talaján maradnak.

– Tekintve, hogy az őszi szezont jelentősen átalakított állománnyal játszottuk végig, úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi pozíció nem rossz, igaz, lehetne jobb is – folytatta Török János. – Ezzel együtt az 1–6. hely valamelyikének megszerzését tűztük ki, amiben persze benne van az érmes helyezés elérése is. Ehhez minden feltétel adott. A keretben nagy változás nem lesz, egy-két játékos távozhat, eközben, amennyi labdarúgó elmegy, annyit próbálunk a helyére igazolni. Neveket egyelőre nem mondanék, és ez a helyzet azzal a három ifistával is, akik lehetőséget kapnak a felnőttekkel közös gyakorláson történő részvételre.

A halásziak január 11-én tartották idei első edzésüket, szombaton pedig már mérkőzésen lép pályára a csapat. A megyei igazgatóság Téli-kupa elnevezésű műfüves tornáján az Atkár, a Jászárokszállás és a Gyöngyösi AK lesz Horváth Viktorék ellenfele. A február 19-i bajnoki rajtig azonban több mint három összecsapás vár az együttesre.

– Szeretnénk amennyiben ez így történik, nem csak három meccset játszunk a sorozatban. Ha viszont másképp alakul a sorsunk, akkor újabb gyakorló mérkőzéseket iktatunk a programba, hogy összesen hat találkozó jelentsen majd megméretést a tavaszi nyitányig – zárta szavait Török János.

A halásziak Téli-kupa meccsei

B CSOPORT (Gyöngyös, Kömlei Károly Spt.).

Január 15., szombat, 13.00:

Gyöngyöshalász–Atkár

Január 22., szombat, 13.00:

Jászárokszállás–Gyöngyöshalász

Január 29., szombat, 11.00:

Gyöngyösi AK–Gyöngyöshalász