– Tekintve, hogy a megyei I. osztályban szereplő együttesek közül eddig csupán a hatvaniak kezdték el a felkészülést, a csütörtökön 18 órakor esedékes találkozásunk rávezető jellegű gyakorlásnak számít – mondta a heol.hu-nak a Heves megyei amatőrválogatott edzője, a Heréd LC-t irányító Molnár Zoltán. – Szombaton 11 órakor Gödöllőn Pest megye legjobbjaival játszunk a december 4-i, hatvani összecsapás visszavágójaként. Alig több mint egy hónapja 2–1-es vereséget szenvedtünk, bízunk benne, hogy ezúttal ez fordítva történik, mert noha a ráhangolás a legfontosabb, az eredmény sosem lehet másodlagos.

A Győri Zoltán irányította pestiekkel szemben 19 futballista kapott lehetőséget tudása bizonyítására, míg ezúttal 22 labdarúgó szerepel a meghívottak listáján, köztük hat olyan játékossal, aki előzőleg nem lépett pályára. A magyarázattal Molnár Zoltán szolgált.

Halasi Ádám ujjára gyűrű kerül majd Fotó: Czímer Tamás Forrás: Heves Megyei Hírlap

– A múlt havi összetartásra sajnos többen nem tudnak eljönni sérülés, betegség és egyéb ok miatt, most viszont már rendelkezésre állnak – közölte a szakember. – Ahogy akkor is elmondtam, a keret teljesen nem lehet fix, mert január 22-ig sok minden történhet, és itt elég csupán az aktuális járványhelyzetre utalni. De előfordulhat olyan is, mint Halasi Ádám esetében, aki Hatvanban jelen volt és számítottunk volna rá. Azonban előrébb hozták a régiós selejtező időpontját, így a gyöngyöshalászi kapus nem tarthat velünk, mert az egybeesik az esküvőjével. Újonnan behívottként Tóth Kristóf, Márkus Marcell (mindkettő Gyöngyösi AK), Nyerges Krisztián, Ágói Zoltán (mindkettő Lőrinci VSC), Sebe Attila (Egerszalók) és Czibolya Gábor (FC Hatvan) szerepel, míg az andornaktályai Pelyhe Kristóf és Kollár Bence kimaradt.

A gödöllői felkészülési mérkőzésen mindkét félidőben más-más csapat képviseli megyénket, köszönhetően a huszonkettes létszámnak. Nem kizárt azonban, hogy ebben csökkentés lesz, későbbi egyeztetés tárgya, hogy egész pontosan hány fős keret utazik a január 22–23-i tornára. A Kisvárda helyett Hajdúszoboszlón rendezendő selejtezőn két nap alatt négy mérkőzés vár a csapatokra. A területi elven készített besorolás szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye válogatottjával játszanak majd a mieink. A kvintettből az első helyezett jut tovább a Balatonfüreden sorra kerülő országos négyes döntőbe.

Molnár Zoltán bizakodva tekint a megméretés elé Fotó: Czímer Tamás Forrás: Heves Megyei Hírlap

– Egyértelmű célunk a régiós torna megnyerése – szögezte le Molnár Zoltán. – Ahogy azt Hatvanban tapasztaltam, valamennyi meghívott megtiszteltetésnek vette a válogatottba történt meghívást. A képességek és a hozzáállás terén csak pozitívumokat tapasztaltam, mert ahogy az edzéshez, úgy a meccshez is kiválóan viszonyultak a játékosok. Remélem, ez majd az eredményekben is visszaköszön, igaz, az ellenfelek erejét előzetesen rendkívül nehéz megítélni. Ezzel együtt a legjobbra törekszünk, vagyis szeretnénk továbbjutni.

A megyei válogatott kerete

KAPUSOK: Sándor Bence (FC Hatvan), Tóth Kristóf (Gyöngyösi AK)

MEZŐNYJÁTÉKOSOK: Kálmán Richárd (Marshall-ASE), Kovács Dániel (Eger SE II.), Ágói Zoltán, Nyerges Krisztián (mindkettő Lőrinci VSC), Forgó Kornél, Márkus Marcell (Gyöngyösi AK), Sebe Attila, Vojtekovszki Márton (mindkettő Egerszalók), Balog Bence, Balogh Dénes, Szabó Bertold, Tari Szabolcs (mind Heréd LC), Mundi Zoltán, Bárkányi Arnold, Karácsony Dániel, Tajti Bálint, Czibolya Gábor (mind FC Hatvan), Balázs Lázár Tihamér (Hevestherm-Hevesi LSC), Nádudvari Alex (Gyöngyöshalász SE), Kaló István Alexander (Besenyőtelek-Erőss út)