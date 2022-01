Azt lehetett sejteni, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jó erőt képvisel és nagy jelentőséggel bír a nyitó találkozó, amelyen a favorit ellen lépett pályára az edzőként Molnár Zoltán (Heréd LC) vezette hevesi legénység. A folytatás aztán előbb döntetlent hozott, majd háromgólos vereséget, a végén pedig a győzelem is meg lett, ami összességében a harmadik helyezést érte. Elsőként a mind a négy meccsüket megnyert szabolcsiak zártak, így ők utazhatnak a Balatonfüreden rendezendő országos döntőre.

Az 1. mérkőzésen:

HEVES MEGYE–SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 0–1 (0–0)

Hajdúszoboszló. V.: Tatár Imre (Gulyás, Molnár L.)

HEVES: Gedei – Nyerges, Kálmán R. (Kovács D., 40.), Bárkányi, Karácsony – Tari (Márkus, 59.), Ficzere, Mundi (Balog B., 47.), Balázs L. (Kaló I., 40.) – Ágói, Czibolya.

GÓL: Szőlősi (9.).

A 2. mérkőzésen:

HAJDÚ-BIHAR MEGYE–HEVES MEGYE 1–1 (0–0)

Hajdúszoboszló. V.: Pethő Péter (Bíró, Papp).

HEVES: Gedei – Nyerges, Bárkányi, Kovács D., Karácsony – Tari, Ficzere, Márkus, Balázs L. (Balog B., 55.) – Czibolya, Ágói (Kaló I., 48.).

GÓL: Bajnók (54.), illetve Ágói (46.).

A 3. mérkőzésen:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE–HEVES MEGYE 3–0 (2–0)

Hajdúszoboszló. V.: Gálfi Flórián (Darányi, Hetrovics).

HEVES: Gedei – Nyerges (Tajti B., 31.), Kovács D., Bárkányi, Karácsony – Tari (Kaló I., 48.), Ficzere, Márkus (Balog B., 48.), Balázs L. – Czibolya (Ágói, 33.), Vojtekovszki.

GÓL: Nagy Z. (3. – 11-esből), Bakos (26.), Gíber (31.).

A 4. mérkőzésen:

HEVES MEGYE–NÓGRÁD MEGYE 2–0 (2–0)

Hajdúszoboszló. V.: Muszka Zoltán (Pál, Sovány).

HEVES: Gedei – Kovács D., Bárkányi, Kálmán R., Karácsony – Tari, Tajti B., Ficzere (Kaló I., 53.), Márkus – Czibolya (Balázs L., 53,), Vojtekovszki (Balog B., 53.).

GÓL: Vojtekovszki (47.), Balázs L. (59.).

– Váratlan események miatt létszámban nem tudtuk úgy elutazni, ahogy azt szerettük volna – értékelt Molnár Zoltán. – Ez tény aztán kihívások elé állítunk bennünket a két nap alatt soron következett négy mérkőzésen. Az első fordulóban a végül tornagyőztes szabolcsiak ellen így is nagyon kerek teljesítményt nyújtva szenvedtünk minimális különbségű vereséget. A kapott gólunk egy szerencsétlenül alakult szabadrúgásból született. A folytatásban a házigazdák elleni döntetlen is könnyen lehetett volna siker a számunkra, ám nüansznyi hibák miatt ez nem jött össze. A két összecsapáson szerzett sovány egy pont miatti csalódottság a vasárnapi első találkozón, Borsod megye ellen nagyon rányomta bélyegét a teljesítményünkre. Ezek után a nógrádiakkal szembeni zárás során már a becsületünkért küzdöttünk. Az elért harmadik helyezéssel sajnos a tervezett cél, a továbbjutás nem sikerült, ezzel együtt is rendkívül büszke vagyok a csapatunkra. Értékes keretünk tagjai méltó módon képviselték a megyét a régiós tornán.

További eredmények: Borsod–Hajdú 2–2, Borsod–Nógrád 2–2, Nógrád–Szabolcs 0–3, Hajdú–Nógrád 1–3, Borsod–Szabolcs 0–3, Hajdú–Szabolcs 0–4.

A régiós torna végeredménye: 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 12 pont, 2. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5, 3. Heves megye 4 (3–5), Nógrád megye 4 (5–8), 5. Hajdú-Bihar megye 2.