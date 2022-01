Gyémánt már nem ragyog. A fénye még sem hunyt ki, mert sokat tett azért, hogy, aki ismerte, az ne feledje. Az ismertség a közkedveltségen alapult, azoknak az emberi tulajdonságoknak köszönhetően, amelyeknek a birtokában volt. A becenév azonban máshonnan ered, mert nemcsak gyors védő volt, hanem kőkemény is. Nem kért kegyelmet a pályán, de nem is adott. A meccsek végén aztán gyorsan maga mögött tudta az esetleges sérelmeket és a sportbaráti szellemiség vette át a szerepet.

Segítőkészsége megkérdőjelezhetetlen volt. Így nőtt fel. No meg úgy, hogy a bélapátfalvi utánpótlás-éveket követően a Honvéd Gáspár SE-ben futballozott, később Mikófalván, Egercsehiben és Balatonban számíthattak rá. Amatőr futballistaként a megélhetését hosszú időn át a vendéglátás jelentette. Igaz, vegyésznek tanult, később pedig villanyszerelőként is dolgozott. Ez utóbbi kötötte a csehi szénbányához, majd felszolgálóként megfordult Budapesten, hazatérve pedig Egerben, Szilvásváradon és Bélapátfalván. A vendégek kedvelték, a munkaadók szerették, mert kiválóan értette a szakmáját. Utolsó munkahelyét a Heves Megyei Kormányhivatal jelentette, amelynek kispályás foci csapatában 57 évesen is mindig a legtöbbet hozta ki magából. Ehhez az erőnlétet sok futással és kerékpározással gyűjtötte, amelynek köszönhetően a fittségére sosem lehetett panasz. Ebből következően nagypályán is alapemberét jelentette a szenior bajnokságba benevezett Bélkő SE öregfiúk gárdájának, ahol öccsével, Sirály becenevű Zsolttal újra együtt futballozhatott.

A tavaszi idény azonban Tamás nélkül folytatódik a bélapátiaknak, és sosem lesz már olyan ragyogó, mint Gyémánttal volt.

Bajzát Tamást január 29-én, szombaton 14 órakor kísérik utolsó útjára a bélapátfalvi temetőben.