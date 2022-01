A férfi Ligakupa B-csoportjának 3. fordulójában:

MEZŐKÖVESDI KC–SBS-EGER 34–31 (20–13)

Mezőkövesd, Városi Sportcsarnok, 60 néző. V.: Nagy F., Túróczy J.

EGER: Seprős – Lakosy 10 (2), Nagy Zs. 4, Halász Sz. 3, Csák M. 2, Kerezsi 7, Száva 3. Csere: Halász R. (kapus), Szabó I Botond 1, Szabó II Botond, Juhász P. 1. Edző: Tamás Tamás

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 9–5, 18. p.: 13–10, 24. p.: 17–12, 36. p.: 23–17, 42. p.: 25–21, 48. p.: 28–23, 54. p.: 31–27.

KIÁLLÍTÁSOK: 0, ill. 0 perc.

HÉTMÉTERESEK: –, ill. 3/2.

A felnőtt csapatból Seprős Bence, Száva Máté és Lakosy Máté érkezett erősítésként, utóbbi vezéregyéniségnek bizonyult. A fiatalok erejéből azonban ezúttal is csak a tisztes helytállásra futotta.

TAMÁS TAMÁS: – Ezúttal sincs okunk szégyenkezni az eredmény miatt. A kövesdiek is éltek a lehetőséggel és több utánpótlás korú játékost is neveztek a mérkőzésre, amiből egy élvezetes találkozó kerekedett. Ahogy Debrecenben, ezúttal is a védekezéssel adódott több probléma. Az első félidőben nagyon rossz ütemben dolgoztunk hátul. A 31 lőtt gól rendben van. A felnőtt játékosok ismét sok biztonságérzetet adtak és ennek is köszönhető ez az eredmény.

KÖVETKEZIK. Január 13., csütörtök, 18.15: DEAC–HE-DO B. Braun Gyöngyös. Január 19., szerda, 18.30: SBS-Eger–DEAC.

A B-csoport állása

1. DEAC 2 2 – – 68–53 4

2. Gyöngyös 1 1 – – 33–29 2

3. Mezőkövesd 3 1 – 2 88–94 2

4. Eger 4 1 – 3 117–130 2