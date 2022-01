Hogy mi késztet egy negyvenes éveiben járó, egészséges férfit arra, hogy a januári mínuszokban félmeztelenül, egy szál rövidnadrágban fusson negyvenöt kilométert Mátrafüredtől Sirokig, nehéz megfejteni. Erre tettünk kísérletet, amikor Szilágyi Zoltánt arról kérdeztük, miként kezdett bele ebbe a szokatlan vállalkozásba. Kíváncsiak voltunk, mi inspirálta, hogyan készült erre az egyedülálló kihívásra.

A rekordkísérlet előtti estén portálunk érdeklődésére elmondta, mindent megtett az elmúlt hetekben azért, hogy a legjobb formáját hozva vágjon bele a táv teljesítésébe.

Naponta edzett, úgynevezett hidegterápiás módszerekkel. - Mindent hidegben, nehezített körülmények között csináltam. A cardio edzések, a koncentrációs gyakorlatok, az esetenként egyórás hidegvizes kádfürdők, a futóedzések azt a célt szolgálták, hogy képes legyek az általam kitűzött célt megvalósítani, azaz Mátrafüredről indulva, a Kékes érintésével, Mátraházán és Parádsasváron át a Siroki várig futni, minimális ruházatban.

Adódik a kérdés, honnan és mikor jött az ötlet ehhez az extrém sportteljesítményhez. Megtudtuk, Zoltán öt évvel ezelőtt látott egy filmet egy holland sportemberről, aki az Antarktiszon futott egy maratonihoz közeli távot.

- Megérintett a film, ami az emberi erőről és a kitartásról szólt. Azóta motoszkált a fejemben, hogy erre én is képes vagyok. Hat éves korom óta versenyszerűen sportolok különböző sportágakban. Hamar világossá vált, hogy a futás az erősségem, így huszonéves koromtól egyre több versenybe neveztem be és teljesítettem sikerrel a különböző távokat.

Zoltán ezúttal is sikerrel vette az akadályt, délután négy óra körül ért a Siroki várba, ahol sokan várták, hogy gratuláljanak neki. Az önkormányzat is támogatta a sportolót, így tábortűzzel, forró italokkal, és néhány jó falattal készültek a fogadására.

Megérkezését követően váltottunk néhány szót. Azt mondta, egyelőre maga sem hiszi el, hogy túl van a távon, ami rendkívül nehéz és kimerítő volt. Mínusz hét fokban indult reggel hétkor, Kékesre érve mínusz 12 fokot mutatott a hőmérő. Voltak pillanatok, amiken csak az alapos mentális felkészülésnek köszönhetően jutott túl.

A mostani csúcskísérlet több szempontból is párját ritkító a világon, hiszen Zoltán a maratoninál valamivel hosszabb távolságot tett meg, komoly szintemelkedéssel kalkulálva, hegynek felfelé, hidegben, ráadásul félmeztelenül.

Miután a világon egyedülálló kísérletről van szó, így tervben volt, hogy a Guinness-rekordok könyvébe is megpróbál bekerülni, ám erre végül nem volt lehetőség. A Magyar Rekord Egyesület elnöke viszont a helyszínen volt, és rögzítette az eredményt.

Nem ez volt az első kísérlet

Két évvel ezelőtt februárban már hallhattunk a jégemberként nevezett férfiról. Akkor is Mátrafüredről indult, félmeztelenül, egy szál gatyában, s a Kékestetőig futott. Vállalkozása sikerrel zárult, ugyanis magyar rekordot állított fel. Válasza akkor is az volt mint most: - Szeretem a kihívásokat, s be akarom bizonyítani, nincs lehetetlen az ember számára, ha igazán el szeretné érni a kitűzött céljait. Emellett a sport iránti szeretet is hajt, amikor zord körülmények között kell teljesítenem - fogalmazott.