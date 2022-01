- Nagyszerű emlékeim vannak Szilveszterről. Emlékezetes, hogy Sydney-ben, a nyári olimpián ő volt az egyik olyan sportoló, aki iránymutatással szolgált számunkra, hiszen ő az elsők között szerezte meg aranyérmét, míg mi vízilabdások ugye az ötkarikás játékok legvégén - idézte fel a feledhetetlen 2000-es, ausztráliai emlékeket Szécsi Zoltán.

A háromszoros olimpiai bajnok pólólegenda személyesen is jól ismerte az 51 éves korában elhunyt tornászt: - Azt is tudom Szilveszterről, hogy mindig is nagyon szeretett Egerbe járni. Kisfiam is szerzett tőle egy aláírást, amikor Szilveszter az exatlonos csapattársaival a Szépasszony-völgyben járt. Ezen kívül arra is jól emlékszem, hogy a Bikavér-ünnepen is összefutottunk az Érsekkertben. Ott is nagyon jót beszélgettünk - emlékezett vissza.

Nehéz ilyenkor mit mondani, mindenesetre én úgy emlékszem vissza Szilveszterre, hogy egy nagyon jó lelkű egyéniség, aki mindig ember tudott maradni

- tette hozzá Szécsi Zoltán.

Az egriek ügyvezető elnöke arról is beszélt, hogy az elmúlt hetekben érkező negatív hírek ellenére mindvégig bízott Csollány Szilveszter felépülésében: - Sajnos mindnyájan hallottuk, olvastuk az állapotáról érkező híreket, ennek ellenére mindvégig őszintén hittem abban, hogy a szervezete majd képes lesz legyőzni a vírust. Borzalmasan érintett, amikor megtudtam, hogy nem sikerült. Igaly Diána után egy újabb olimpiai bajnok hagyott itt bennünket 2000-ből. Őszinte részvétem a családnak - zárta szavait.