A férfi OB I. 14. fordulójának mérkőzése:



UVSE HUNGUEST HOTELS (12.)–TIGRA-ZF-EGER (7.)

Budapest, Komjádi-uszoda, szerda, 12.30. V.: Csizmadia Zs., ifj. Kenéz Gy.



Sorozatban négy győzelemmel zárta a 2021-es évet a megyeszékhelyi férficsapat, amely a novemberi hullámvölgyet követően az év végére érezhetően visszatalált a helyes útra. Az egriekhez hasonlóan az UVSE is felfelé ívelő pályát jár be. A csapat a legutóbbi négy mérkőzésén veretlen maradt, így sorozatban kilenc vereség után a fővárosi gárda is megkezdte a felzárkózást a tabellán.



– Tíznapos pihenőt követően január 3-án álltunk ismét munkába – osztotta meg az egriek játékosa, Sántavy Máté. – Tartalmasan telt az elmúlt másfél hét, felkészülten várjuk a 2022-es nyitányt. Nagyon nehéz összecsapásra számítok, a fővárosiakat az elmúlt mérkőzések sikerei kellő önbizalommal tölthették el. Fiatalok, lendületesek, okozhatnak nehézséget. Ennek ellenére győzni megyünk, a sikerhez a védelmünket kell magas szintre hozni.

Ősszel a Bárány-uszodában gólzáporos mérkőzésen 20–16-ra nyertek Kovács Gáborék a lila-fehérek ellen.

Innen folytatják

1. OSC 14 11 2 1 192–121 35

2. FTC 12 11 1 – 162–93 34

3. Szolnok 13 10 1 2 180–100 31

4. Vasas 13 9 3 1 142–92 30

5. BVSC 13 8 1 4 159–120 25

6. Honvéd 13 7 2 4 144–133 23

7. Eger 13 6 – 7 157–165 18

8. Pécs 13 5 1 7 110–141 16

9. Kaposvár 14 4 3 7 138–174 15

10. Szeged 14 5 – 9 117–143 15

11. Miskolc 13 3 1 9 119–169 10

12. UVSE 13 2 2 9 113–162 8

13. Szentes 14 2 1 11 125–188 7

14. Debrecen 12 – – 12 83–140 0