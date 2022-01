A 2021 nyarán a Gyöngyösi AK csapatától igazolt Pölöskei Péter félév múltán elhagyja az Eger SE gárdáját. A 30 éves középpályás/támadó ősszel mind a 20 bajnoki mérkőzésen kezdőként lépett pályára, ahogy érvényes ez a Putnok elleni Magyar Kupa-meccsre is. Az NB III-as idényben öt gólig jutott, amivel az ESE házi gólkirályának tekinthető. A budapesti illetőségű futballista távozásának oka nem szakmai eredetű, de közelítjük onnan is, hogy nagyon is az...



– A döntésem magyarázata magánéleti, mint sem szakmai – mondta a heol.hu-nak Pölöskei Péter. – Az új vezetőedző, vagyis Szekeres Adrián érkezése óta nagyon profi szakmai felkészülés folyik. Sajnos azonban a napi két edzést a vállalkozásommal és a munkámmal nem tudtam összeegyeztetni, ezért döntöttem a távozás mellett. Csütörtökön már nem vettem részt az edzésen és alá is írtam a szerződésbontást.



Arra a kérdésre, hogy milyen félévet hagy maga mögött és miként tekint vissza a rövi egri időszakra, így válaszolt a játékos.

– Nagyon jól éreztem magam Egerben, ezért nehéz volt meghozni ezt a döntést – folytatta Pölöskei Péter. – Viszont nem tartottam volna korrektnek a csapattársaimmal szemben, ha hetente kihagyok egy-két edzést és a hétvégén esetleg mégis neveznek a kezdő tizenegybe. Mindezekkel együtt van hiányérzetem, mert ez a csapat jóval többet tud és sokkal jobb játékosok alkotják, mint azt a jelenlegi helyezés mutatja. Akadtak nehéz időszakok is, amelyeket szerencsére a klub a háta mögött hagyott. Összességében köszönök mindent és ahogy a srácoktól elbúcsúztam, ezt megteszem itt is: sok sikert kívánok mindenkinek a pályán és azon kívül is!



Pölöskei Péter új csapata még nem ismert, de nagy valószínűséggel Budapesten, alacsonyabb osztályban folytatja pályafutását.

Az már korábban napvilágot látott, hogy Pataki Viktor, Kacsó Botond és Esztergomi Zétény is elköszönt az Eger SE-től. Információnk szerint a kapus, Ivicevic Márk Fülöp távozása is terítéken szerepel, akinek helyére félév múltán visszatérhet a Mosonmagyaróváron kevés lehetőséget kapott Nacsa Péter.