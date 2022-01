Mindhárom mérkőzését megnyert csapatként a Maklár, a Heréd, a Heves és a Besenyőtelek várhat ellenfelet a keddi sorsoláson. A tartalékos Gyöngyöshalász ugyan kikapott a Gyöngyösi AK-tól, de ez nem befolyásolta az elsőség sorsát. A Poroszló annak köszönheti első helyét az F csoportban, hogy a második Egerszalókot korábban 4–1-re legyőzte a Tisza-parti a gárda, vagyis az egymás elleni eredmény Csala Attila alakulatának kedvezett. A C jelű négyesben a Pásztó végzett az élen, ám az Energia SC is érdekelt lesz a folytatásban, mert a hét csoport legjobb második helyezettjeként a gyöngyösiek zártak – jobb gólkülönbségüknek hála. Vasárnap nemcsak a helyenként orkán erejű szél zavarta a mérkőzéseket, hanem a koronavírus-járvány is, emiatt maradt el az Eger SE II.–Hevesi LSC összecsapás.

A csoport (Eger)

Eger SE U19–Borsodnádasd 3–1 (2–0)

Gól: Halász M., Bakondi, Terjék D., ill. Biró.

Bélkő SE-Bélapát–Maklár 0–3 (0–2)

Gól: Fügedi 2, Keszthelyi.

B csoport (Gyöngyös)

Gyöngyösi AK–Gyöngyöshalász 2–1 (1–1)

Gól: Czinkóczi, Márkus (11-esből), ill. Jurecska.

Atkár–Jászárokszállás 2–1 (1–0)

Az atkáriak gólszerzői: Csuka, Barabás

C csoport (Gyöngyös)

ENERGIA SC Gyöngyös–Domoszló 5–1 (2–0)

Gól: Csoszánszki 3, Fótos, Mezner, ill. Szabó Dániel.

Nagyréde–Pásztó 1–6 (1–3)

A pásztói gólszerzők: Laczkó 3, Csépe, Rátóti, Lipták

D csoport (Hatvan)

FC Hatvan U19–Apc 1–3 (0–1)

Gól: Szilágyi E., ill. Bajka, Oláh K., Baranyi A.

Herés–Palotás 1–0 (0–0)

Gól: Tari.

E csoport (Füzesabony)

Maklár U19–Istenmezeje 5–4 (2–1)

Gól: Váradi E. 2, Kiss D. 2, Kovács Z., ill. Bodnár B. 3, Tóth M.

Hevestherm-HEVESI LSC –Eger SE II. 3–0 (játék nélkül)

A mérkőzés az egriek megbetegedései miatt elmaradt.

F csoport (Füzesabony)

Egerszalók–Füzesabony 3–0 (0–0)

Gól: Montvai 3 (egyet 11-esből)

Tarnamente SSZE–Poroszló 2–3 (1–2)

Gól: Boros, Bajzát, ill. Sztankó, Habóczki, Kállai.

G csoport (Füzesabony)

BESENYŐTELEK-Erőss út Kft –MSE-Mátraballa 4–1 (1–0)

Gól: Pataki, Kaló I., Molnár András, Horváth F. (öngól), ill. Suha B.

Hevesi LSC II.- Hevesvezekény –Tenk 0–3 (0–2)

Gól: Vadnai 2, Balogh G.

Továbbjutottak: Maklár, Gyöngyöshalász, Pásztó, Heréd, Heves, Poroszló, Besenyőtelek, Energia SC.

A legjobb nyolc közé jutott csapatok számára a sorsolást kedden 15 órakor tartja a versenybizottság.

A csoportok végeredményei

A csoport (Eger)

1. Maklár 3 3 – – 9–1 9

2. Bélkő SE 3 1 1 1 8–5 4

3. Eger SE U19 3 1 – 2 4–11 3

4. Borsodnádasd 3 – 1 2 2–7 1

B csoport (Gyöngyös)

1. Gyöngyöshalász 3 2 – 1 11–5 6

2. Gyöngyösi AK 3 1 1 1 4–5 4

3. Atkár 3 1 1 1 4–7 4

4. Jászárokszállás 3 1 – 2 6–8 3

C csoport (Gyöngyös)

1. Pásztó 3 2 1 – 10–4 7

2. Energia SC 3 2 – 1 12–2 6

3. Domoszló 3 1 1 1 10–10 4

4. Nagyréde 3 – – 3 3–19 0

D csoport (Hatvan)

1. Heréd 3 3 – – 12–5 9

2. Apc 3 2 – 1 9–7 6

3. Palotás 3 1 – 2 11–6 3

4. FC Hatvan U19 3 – – 3 5–19 0

E csoport (Füzesabony)

1. Heves 3 3 – – 19–4 9

2. Maklár U19 3 2 – 1 10–15 6

3. Istenmezeje 3 1 – 2 8–13 3

4. Eger SE II. 3 – – 3 3–8 0

F csoport (Füzesabony)

1. Poroszló 3 2 – 1 7–4 6

2. Egerszalók 3 2 – 1 11–5 6

3. Füzesabony 3 1 1 1 3–5 4

4. Tarnamente 3 – 1 2 5–12 1

G csoport (Füzesabony)

1. Besenyőtelek 3 3 – – 26–1 9

2. Tenk 3 2 – 1 9–19 6

3. MSE-Mátraballa 3 1 – 2 8–12 3

4. Hevesvezekény 3 – – 3 2–13 0