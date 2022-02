Csorba András (Fővárosi Vízművek) leigazolása már korábban napirenden szerepelt az FC Hatvan csapatánál. A megyei I. osztály éllovasa az előzőleg az Energia SC-ben és az Eger SE színeiben is szerepelt futballistán kívül a 19 éves Széchenyi Zsomborral (Rákosmente FC) erősített. Távozóként Zöldi Dániel (Lőrinci) és Szabó Márton (Jászfényszaru) került a mérleg másik serpenyőjébe. Az edzőként Nahóczky Attila irányította hatvaniak szombaton a Pest megyei élvonal listavezetőjét fogadták felkészülési mérkőzésen. Az újonc Széchenyi ugyan góllal mutatkozott be a hazaiaknál, ám a vendégek így is győztek.

A Gyöngyösi AK gárdája a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I. osztályban 8. helyen tanyázó Encs VSC együttesével szemben az mutatta meg, hogy nyolc hiányzót nélkülözve is jó játékerőt képviselnek. Majzik Zoltán edző az U17-es gárdából is hozott fel játékost a felnőttekhez, akik közül a 16 éves Dudás Csanád kétszer talált be a borsodiak kapujába. A GYAK-nál készülő, sőt az encsieknek gólt is rúgott Szilágyi Norbert hivatalosan még nem klub tagja, ugyanis a Domoszló SK részéről még nem történt meg a beleegyezés 43 éves védő átigazoláshoz/visszatéréséhez.

Az andornaktályai Marshall-ASE csapata is B. A. Z. megyei társulattal hangolt a tavaszi idényre. Szabó László együttese a II. osztály Északi-csoportjában harmadik helyen telelő Parasznya SE-t a mezőkövesdi műfüvön győzte le háromgólos különbséggel. A találat-termelésben a triplázó Kálmán József járt az élen.

A télen a kispadon Dukon Bélát váltó Szenes Sándor vezette Lőrinci VSC hatvani házigazdaként Nógrád megyei riválissal szemben mérte le, hol tart a gárda a felkészülésben. Híves Balázs és társai a I. osztály második helyét elfoglaló karancskapujtőiekkel szemben az első félidőben még vezettek, a szünet után azonban „összecsuklott” az LVSC.

Az egerszalókiak az NB III-as Tállya KSE-t Mezőkövesden fogadták, ahol tíz gólt és borsodi sikert hozott a párharc.

Szombaton rendezett felkészülési mérkőzések eredményei:

GYÖNGYÖSI AK–ENCS 5–0 (4–0)

GÓL: Dudás 2, Balogh M., Szabó V., Szilágyi N.

MARSHALL-ASE–PARASZNYA 5–2 (2–1)

Az andornakiak gólszerzői: Kálmán J. 3, Szabó L., Esztergomi.

FC HATVAN–GÖDÖLLŐ 2–3 (1–1)

A hatvaniak gólszerzői: Barta, Széchenyi.

LŐRINCI–KARANCSLAPUJTŐ 1–5 (1–0)

A lőrinciek gólszerzője: Híves.

TÁLLYA KSE–EGERSZALÓK 6–4 (3–2)

A szalókiak gólszerzői: Tóth J. 2, Ficzere, Varga R.