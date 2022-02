Sokatmondó tény, hogy Tamásy Júliának még egy teljes idényre sem volt szükség ahhoz, hogy ne csak az Angelina ­College gárdájának meghatározó középpályásaként számítsanak a játékára, de csapatkapitányként is vezényelheti az Amerikai Középiskolai Bajnokság Divizíó I. osztályában szereplő együttest. Esetében is igaz az állítás, mely szerint a tehetség utat tör magának.

Már ötéves korában is a sport, a labda érdekelte jobban, mint a korabeli kislányokat a babázás. Nagyapja és édesapja hamar felfigyelt arra, hogy lány létére remek érzéke van a labdarúgáshoz. Mivel a Gyöngyösi AK-nál Soltész Sándor edző is hasonlóan vélekedett, elkezdődött Júlia futballkarrierje. Ez azonban csupán három esztendeig kötődött Magyarországhoz, mert nyolcévesen szüleivel együtt kiköltözött az angliai ­Nottingham városába. Ott aztán a nottinghamshire-i megyei bajnokságban szereplő Long Eaton Blue Bells alakulatához került, amelynek edzője és menedzsere gyorsan kiszúrta a talentumot. Négy idény várt rá egyéni díjak (az év játékosa, gólkirály, a menedzser játékosa) garmadájával.

Köszönet a szülőknek és az edzőknek – Még sok minden szeretnék elérni a labdarúgópályán és azon kívül is. Amit eddig sikerült véghez vinnem, az a saját erőmön túl szüleimnek, legfőképp édesapámnak köszönhető. Ő az, aki mindig is hitt és hisz bennem, de hálás vagyok az edzőimnek is, akik a korábbiakban mellettem álltak vagy most segítik az előmenetelemet – mondta Tamásy Júlia.

– Fejlődése érdekében a csapat edzői stábja beajánlotta Júliát a Nottingham Forest FC-hez – emlékezett a játékos édesapja, Tamásy Frigyes. – A próbajáték után azonnal helyet kapott a klub korosztályos csapában, ahol 13 évesen kezdte első szezonját a Nottingham Forest U15-ös gárdájában. A vörösöknél eltöltött szezonokban végig szerepelt az U15-ös, az U16-os és az U18-as együttesben, sőt számos alkalommal a felnőttek tartalékjai között is lehetőséghez jutott. A játékát – ahogy korábban – a Forest-nél is különböző elismerésekkel jutalmazták.

A labda mindig közel állt hozzá Forrás: családi album

Júlia még nem volt 16 éves, amikor ajánlatot kapott a Notts County Ladies csapatától. Örömmel, ugyanakkor némi félsszel írt alá, mert a klub az angol női élvonalban (Women’s Super League) volt érdekelt. Olyan csapatok ellen lépett pályára, mint a Liverpool, az Everton, a Manchester City és az Aston Villa. Mivel azonban a Notts társulatát a következő szezonban adózási problémák miatt kizárták, a csapat feloszlott, a játékosok távoztak. A gyöngyösi lány az Aston Villa hívására nagy boldogan mondott igent, így a fejlődése és a pályafutása töretlenül haladhatott. Ebbe aztán a nyári vakáció is belefért, méghozzá szülővárosában. A látogatás során nem maradhatott ki az Energia SC Sport úti létesítménye sem. Papp Géza edző szívesen fogadta a légióst.

Örömmel biztosítottunk edzéslehetőséget Júliának a bajnoki szünetbenközölte a tréner.

– Ennek a részét képezte a Budapest Honvéd vendégeként lejátszott felkészülési mérkőzés. Néhány nap múlva aztán csöngött a telefon, a fővárosiak nemcsak érdeklődtek, hanem azonnal le is igazolták volna Júliát. Fájó szívvel kellett kimondania a nemleges választ, elárulva, hogy nem Magyarországon él, és így nem tudja elfogadni a megtisztelő ajánlatot.

Az Angelina ­College csapata Forrás: családi album

Az már a 2020-as év fontos történése, hogy a fiatal futballistával felvette a kapcsolatot a Sport Recruiting USA (SRUSA) toborzó, kiválasztó program helyi igazgatója. Jon Maloney részletezte a tehetséges sportolók számára kínálkozó lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy a sportágukban nyújtott kimagasló teljesítményükkel felhívhatják a figyelmet magukra. Az érdeklődés kiváltása amerikai középiskolák, egyetemek csapatainak ösztöndíját érheti az USA-ban lévő felsőoktatási intézmények valamelyikébe.

A bemutatkozó mérkőzésen (Showcase) aztán megjelentek az amerikai edzők és a játékosmegfigyelők, hogy ne csak videófelvételekről, hanem élőben lássák a játékosokat.

Júlia végül a sok ajánlat közül hosszas beszélgetések és egyeztetések után a texasi Angelina College mellett döntött. Innentől pedig ismert a pályafutás, annyi kiegészítéssel, hogy a lufkiniak – először a College történelmében – bejutottak az országos Top 20 csapata közé, ahol a 16. helyen végeztek.

Tamásy Júlia (balról) számára jó közösség tagjaként futballozhat Forrás: családi album

Tamásy Júlia 2023-ig szerepel a középiskolai bajnokságban, utána következhet a magasabb szint, az amerikai egyetemi küzdelemsorozat.

– Rendkívül büszkék vagyunk Júliára, és bízunk benne, hogy gyermekünk a későbbiekben is méltó módon képviseli Gyöngyös városát és a helyi klubot a világ másik végén – tekintett előre az édesapa, Tamásy Frigyes.