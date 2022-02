Az NB II. Erkel csoportjának 5. fordulójában:

SÁRKÁNY DSE-SINUS–KÉKESI SE 2:10

Győztek: Blaskó István, Bohati Tamás, Mede István, Egyed András, Görcsi Gábor, Harmatosi József, Peredi Olivér, Darázs Zoltán.

Remiztek: Istvanovszki Martin, Boricsev Oleg, Domány Mihály, Kovács Veronika,

A Kékesi SE csapatát is elérte a koronavírus-járvány, a csapatból három alapjátékos hiányzott fertőzés miatt. Az erős állománynak köszönhetően azonban a gárda remek formát mutatva, ismét fölényes győzelmet aratott. A siker értékét növeli, hogy a solymosiak egyetlen játékosa sem szenvedett vereséget.

– A győzelmi sorozatot Mede István indította, a FIDE-mester kitűnő kombinációs játékkal győzte le ellenfelét – elemzett a Kékesi SE részéről Barna Nándor, a klub játékosa. – Kiemelendő továbbá Egyed András vezér végjátékban elért győzelme, a FIDE-mester hosszú, több órás pozíciós vezér-, és gyalogvégjátékban aratott értékes győzelmet. Bohati Tamás nehéz pozíciós játék után törte át bástyájával ellenfele védelmét, s ezzel továbbra is százszázalékos teljesítményt nyújtva szerepel ebben az idényben.

EGRI BOLYKY BÁSTYA SE–VÍZÜGY SC 7:5

Győztek: Huszár Márk, Vas Vince, Huszár András, Oroján Sándor.

Remiztek: Jurácsik József, Id. Vajda Albert, Kis József, András Imre, dr. Gordos Csaba, Szegő Krisztián.

– A remek házigazdának bizonyuló Bartakovics Béla Közösségi Házban izgalmas csatában nyertünk – mondta az egri klub vezetője, egyben játékosa, id. Vajda Albert. – A győztes találatot az első táblás Huszár Márk vitte be szenzációs játékkal, a találkozó leghosszabb játszmájában négy és fél órás párharc múltán. Győzelemmel mutatkozott be a Mátrametál-kupa B-csoportjának győztese, Oroján Sándor, valamint két ifjúsági játékosunk, Vas Vince és Huszár András is remek játékkal nyert.

A CSOPORT ÁLLÁSA: 1. Kékesi SE 45,5, 2. HASE 32, 3. Dunaharaszti MTK II. 31, 4. GSBE 28,5, 5. Egri Bolyky Bástya SE 23,5, 6. Váci SC 21,5, 7. Fóti SE 20,5, 8. Sárkány DSE-Sinus 20, 9. Vízügyi SC 17,5, 10. SZSE II törölve.

Következik: Egri Bolyky Bástya SE–Fóti SE, február 13., vasárnap, 10.00. A Kékesi SE szabadnapos lesz.