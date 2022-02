ESZTERHÁZY SC (2.)–BÉKÉSCSABA ENKSE (1.)

Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00. V.: Dáné, Marton.

Bármennyire furcsán hangzik, olyan rangadóra készül az Eszterházy SC, amelynek esetleges elvesztése sem okozna tragédiát. Rögvest kifejtjük, mire alapozzuk kijelentésünket, előtte azonban néhány száraz tény a Békéscsaba elleni szuperrangadóról.

Az egriek vendége a százszázalékos teljesítménnyel rendelkező listavezető, amely legnagyobb esélyesként szállt harcba még a szezon elején a bajnoki címért. A tizenhat meccsből tizenhat győzelem, köztük a mieinkkel szembeni 29–25-ös diadal is tökéletesen megmutatja, abszolút a mezőny előtt járnak a lila-fehérek, akik egy hevesi sikerrel, már a felsőházi rájátszás kezdetét megelőzően is fél lábbal az élvonalban érezhetnék magukat. Amennyiben ezt nézzük, alighanem a play-offba a Nyugati csoportból érkezőknek is meggyűlik majd a baja az Előrével, vagyis egy rossz hazai eredmény nem feltétlenül jelentené a világ végét. Ennek ellenére egyáltalán nem feltartott kézzel vág neki az ütközetnek Zsadányi Sándor csapata, sőt bravúrra készül a társaság.

– Bizakodva várjuk a találkozót, már csak azért is, mert, pontszerzés esetén lényegesen megkönnyebbíthetnénk saját helyzetünket – mondta az ESC mestere. – Változást jelenthet az őszi meccshez képest, hogy visszatértek sérültjeink, ugyanakkor ez részben a csabaiakra is igaz, akik ráadásul Vámosi Panna révén kitűnő átlövőt igazoltak. Ez jelenthet számunkra esélyt, hiszen ősszel 45 perc után elkészültünk az erőnkkel, és a végén már nem tudtunk frissíteni. Ha a visszatérőkkel, és a jól megtervezett taktikánkkal végig bírjuk a tempót, meglepetést okozhatunk.

A Keleti csoport állása