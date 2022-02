Továbbra is Szerencsi Tibor irányítja a Maklári Sportegyesületet – nyert megerősítést a klub tisztújító közgyűlésén. Az egyedüli jelöltként indult vezető újabb öt évre szóló ciklusra kapott bizalmat a mintegy száz tagot számláló MSE élén. Szerencsi Tibor az elnökségben négy személyre számíthat. Az eddigi vezetésben szerepet vállaló Karanyic István és Kása Mihály új tagként Csomós Jánossal és Sipos Gáborral dolgozhat együtt. Az ismételt lendületet vett grémium tervei fejlesztést is tartalmaznak.

– Labdarúgásban elsődleges célkitűzés, hogy a megyei I. osztályú tagságot megőrizze a Szabó András irányította csapat – mondta Szerencsi Tibor. – Kicsit merészebben fogalmazva, jó lenne a 7–10. hely valamelyikén végezni, ám ehhez nagy szükség lenne arra, hogy elkerüljék a gárdát a sérülések és a betegségek, ami jelenleg sajnos jelentős mértékben sújtja a csapatot. A tervek között szerepel az asztalitenisz-élet megpezsdítése, ami azt jelenti, hogy a pingpongozókat szeretnénk bevonni szakosztályként, és ugyanez érvényes a karatézókra is. Létesítmények tekintetében örömteli, hogy a center pályánkon kívül a edzőpályánk is rendelkezik világítással, ahogy a kisméretű műfüves játéktéren is lehet az esti órákban futballozni. Következő lépésnek korlát és játékoskijáró építése számít. A klub működése az önkormányzati támogatásnak köszönhetően biztosított, ez nem lehet akadálya a szakmai munkának.