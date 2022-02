– Most még a hosszabb távokra összpontosítunk, a cél, hogy a 200 méteres és 400 méteres uszonyos gyorson már most megússzam a világbajnokságra kvalifikáló szintidőket. Ez azért fontos, hogy később már teljes mértékben a Világjátékokon szereplő számokra tudjak összpontosítani – mondta a heol.hu-nak a Búvár és Vízisport Klub világbajnoka, Varga Krisztina. – Alapozó időszakban vagyunk, és sajnos az utóbbi pár hónapban több kisebb betegséggel küszködtem, így ez a verseny jó felmérő lesz arra, hogy megnézzük, hol tartunk most fizikailag és a nemzetközi mezőnyhöz képest.

Az idei Világjátékokat az egyesült államokbeli Birmingham városában rendezik július 7. és 17. között, utána pedig két héttel később világbajnokság vár a legjobbakra, így Varga Krisztinára is.

Ez a bő öt hónap arról szól, hogy lépésről lépésre mindent felépítsünk a versenyekig – tette hozzá a klasszis sportoló.

Arról a Búvár és Vízisport Klub első embere, Holló Győző adott tájékoztatást, hogy a megyeszékhelyi egylet színeiben Varga Krisztina mellett juniorként Pap Dóra (50 m uszonyos gyorsúszás, 100 m felszíni úszás, 200 m felszíni úszás), Gönczi Bernadett (100 m uszonyos gyorsúszás, 200 m felszíni úszás), Morvay Zsófia (100 m felszíni úszás, 100 búvárúszás) és Rékasi Laura (100 m uszonyos gyorsúszás, 200 m uszonyos gyorsúszás, 800 m felszíni úszás) számíthat a hazai nézők buzdítására.

Mozsár Alex nagy hiányzónak számít Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A Bitskey Aladár Uszodában február 25. és 27. között 23 ország 80 egyesületének több mint 400 versenyzője ugrik medencébe. A Magyar Búvár Szakszövetség (MBSZ) rendezte CMAS uszonyosúszó-világkupának Eger tizenegyedik alkalommal lesz a helyszíne. A rajthoz állók között felvonultatva a gyöngyösi Mátrai Erőmű BK csapatát is.

Junior világbajnokunk, Mozsár Alex sérülés miatt sajnos nem indul a világkupán, ugyanis begyulladt a lábfeje és kisebb műtéten esett át – közölte a mátraaljaiak edzője, Veress András. – Egyesületünket négy induló képviseli, mindannyian a junior korosztályban szerepelnek. Pernyész Dorottya (50 m, 100 m, 200 m, 400 m uszonyos gyorsúszás) és Kiss Nándor (200 m, 400 m, 800 m felszíni úszás) abszolút éremesélyesnek számít, tekintve, hogy korosztályuk legjobbjai közé tartoznak. Varnyu Anna (50 m, 100 m, 200 m, 400 m uszonyos gyorsúszás) és Kovács Megyer (200 m, 400 m, 800 m, 1500 m felszíni úszás) célkitűzése elsősorban a nemzetközi mezőnyben történő tapasztalatszerzés. Mindezek mellett az első és legfontosabb terv a jó időeredmények elérése.

Veress András négy versenyzőt nevezett Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Magyar Búvár Szakszövetség vezetőségének döntése értelmében az egri világkupa a magyar versenyzők részére ingyenes, nincs nevezési díj.

– A nevezési díj elengedése nagyvonalú határozat a szövetség részéről, biztos vagyok benne, hogy sok hazai klubot motivál a részvételben – üdvözölte az MBSZ gesztusát Veress András.

A rendezvény ingyenes, bárki számára látogatható, de védettségi igazolványhoz kötött. A verseny ideje alatt, vagyis február 25-én, pénteken 16 órától zárva tart a Bitskey Aladár Uszoda, amely február 28-án, hétfőn lesz nyitva újra a nagyközönség előtt.