Eszterházy SC–Szolnoki Olajbányász II. 79–45 (19–14, 24–12, 18–10, 18–9)

Eger, Eszterházy csarnok. V.: Komáromi, Fekete.

ESC: Pomázi 2, Papp B. 20/6, Klepej 8, Baumann 9/3, Máté 28/12. Cserék: Sárosi 3/3, Kerekes 9/3, Jurányi, Hőgerl. Edző: Máté Balázs.

Máté Balázs: – Az előzetes heti helyzethez képest elég nagyarányú győzelmet arattunk. Öt játékosunk hiányzott, ráadásul mind a center posztról, ezért nekem is be kellett szállnom. Szerencsére a csapat szenzációs munkát végzett a védekező oldalon, mindenki tudta, mi a feladata. Amikor elfogyott picit a láb, vagy a tüdő, akkor is volt, aki segített, ennek is köszönhető ez a kevés kapott pont. Ismételten kiemelném Baumann Dávidot, gyakorlatilag a motorja az egész társaságnak, a szíve és a lelke. Úgy éreztem, végig uraltuk a meccset, tudtuk, mit akarunk csinálni a palánk alatt, és annak ellenére is megoldottuk a feladatunkat, hogy ellenfelünknek volt egy nagyon magas játékosa. Végig fölényben voltunk, kiválóan lejátszottuk az indításokat is, szóval nem is találom a szavakat erre a teljesítményre, mert az előzmények tudatában, finoman fogalmazva sem erre számítottam.

A Keleti csoport állása

1. Sunshine-NYIKSE 14 13 1 1257–813 0.96 27

2. Békéscsaba 13 11 2 1224–867 0.92 24

3. DEAC II. 12 10 2 1097–865 0.92 22

4. Szolnoki O. II. 14 10 4 1068–976 0.86 24

5. Cívis KK U23 11 6 5 894–817 0.77 17

6. Kiskunfélegyháza 13 7 6 1069–983 0.77 20

7. Eszterházy SC 13 6 7 948–913 0.73 19

8. Tiszakécske 13 4 9 863–1073 0.65 17

9. BKG-PRIMA 13 4 9 875–1117 0,65 17

10. Mezőberény 13 4 9 864–1087 0.65 17

11. Gyula 13 2 11 867–1185 0.58 15

12. Békéscsaba B 14 1 13 993–1323 0.54 15

Következik: Kiskunfélegyháza–Eszterházy SC, február 6., vasárnap, 17.00