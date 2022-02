ESZTERHÁZY SC–BÉKÉSCSABAI ENKSE 27–35 (12–14)

Eger, Eszterházy csarnok, 250 néző. V.: Dáné, Marton.

ESZTERHÁZY SC: Nagy É. – Bernát 3, Szecsődi 2 (1), Bató 3 (1), Alaxai 2, Györfi 5, Kiser. Csereként: Leiner (kapus) – Pankotai 7 (1), Tóth Abigél, Szeberényi 2, Kuti 1, Zákányi, Jurmann, Lengyel E. 2, Csomós A. Vezetőedző: Zsadányi Sándor.

Az eredmény alakulása: 6. perc: 2–3, 12. p.: 5–7, 18. p.: 6–10, 24. p.: 7–11, 36. p.: 15–16, 42. p.: 17–22, 48. p.: 20–26, 54. p.: 23–31.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/1.

A második helyen álló egriek és az éllovas békéscsabaiak összecsapása előtt a tétnek megfelelően a körítés is kiválóra sikeredett. A vendégek drukkerei külön szektort töltöttek meg, akik nemcsak népes különítménnyel érkeztek a hevesi megyeszékhelyre, hanem hangosan, és rendkívül elszántan is biztatták kedvenceiket. Sajnálatos módon Egerben hiába laknak ötven ezernél is többen, hiába is szeretik (elvileg) polgárai a sportot, és hiába is csak 300 fő jelenti az Eszterházy csarnokban a telt házat, így sem sikerült eladni az összes jegyet…

Ettől azonban nagyobb gond, hogy egriek meghatározó játékosa súlyos sérülést szenvedett a szombat esti rangadón. Szecsődi Laurát egy nagy lendülettel történt felugrás során Kukely Anna valósággal letarolta. Az Eszterházy SC kiválóságának nagyon komoly fájdalmai voltak, a mérkőzés után érkezett hírek szerint orsócsont törés a diagnózist, vagyis az elvesztett derbi után hosszú kihagyás lehet a történet vége.

Zsadányi Sándor: – Nem a vereség bosszant, bár nyilvánvalóan ennek sem örülök. Jelenleg sokkal nagyobb probléma, hogy elvesztettük Szecsődi Laurát. Nem tudjuk, hogy mikor térhet vissza, egyébként sem vagyunk sokan, nélküle pedig tovább csökkennek a variációs lehetőségeink. A meccsen bár az első félidő végére feljöttünk, összességében nem volt esélyünk a pontszerzésre, így gratulálok a Békéscsaba megérdemelt győzelméhez.

A Keleti csoport állása

1. Békéscsaba 17 17 – – 505–361 34

2. Eszterházy SC 17 13 1 3 528–446 27

3. Orosházi NKC 17 10 – 7 497–456 20

4. Algyő 17 9 1 7 493–499 19

5. FTC U19 15 8 – 7 487–461 16

6. Hajdúnánás 17 8 – 9 409–419 16

7. Kispest NKK 16 7 1 8 509–512 15

8. Tempo KSE 17 5 2 10 445–472 12

9. Szegedi NKE 16 2 1 13 424–550 5

10. Csepel DSE 17 – 2 15 411–532 2

Következik: Tempo KSE–Eszterházy SC, február 19., szombat, 18.00