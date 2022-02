– Ha valahogy felkészülünk is, váratlanul ér bármelyikünket ez a szomorúság, de menni kellett tovább – mondta Bárdos János, az új klub, a Bella Likőr SE elnöke. – Az események már tervként szerepeltek, mindegyikünk várta a meccseket. Ilyenkor az ember valahogy erőre kap, megy tovább és nem is szembesül a dolgokkal, csak akkor, ha egy kis nyugalomra lel. A nyári szezon kezdetén Benei András javaslatára csapatunk nevét kibővítettük Bella Likőrre. A nyugalmat viszont a téli szünet hozta meg. Bella Krisztián javaslatára egyesület szervezésébe fogtunk. Nem kellett nagy rábeszélés senki felé, hamar papírra került az alapító okirat, 2021. december 17-én pedig az alakuló ülést is megtartottuk, majd a bíróság 2022. január 12-én megerősítette a Bella Likőr SE bejegyzésének dátumát.

Bárdosék úgy gondolták, egyesület keretében, jogi formulájában a terveiket egyszerűbben és jogszabályszerűen hajthatják végre. A téli holtszezon alkalmat adott a tervezgetésre, a jövőkép formálására. A legutóbbi elnökségi és felügyelő bizottsági ülés témáját is ez adta. Tájékoztatás, pozíciók megbeszélése, feladatok személyre szabása, az alkalmas személyek megtalálása, tervek és elképzelések papírra vetése. Ezekről egyeztetett Bárdos János Bella Krisztián főtitkárral valamint elnökségi tagként Orosz Attilával, Benei Andrással és Deli Gáborral.

– Természetesen az elődök munkája kötelez bennünket. Magas a mérce, ugyanis a Likőr név a gyöngyösi kispályás és labdarúgó-életben már brandet jelent, ami kötelez minket is. Terveinket ezek szellemében állítottuk össze. Elsőre csak annyit, hogy öregfiúk csapatunk ezen túl Bella Likőr Baráti Kör SE néven indul. Fiatalabb csapatot is szerveztünk, amely a harmadosztályban kezdi a szereplését Bella Likőr SE néven. A további elképzeléseinket később szeretnénk ismertetni. Ezek közül azonban talán annyi már elárulható, hogy a régi Likőrösökről sem feledkezünk meg. Köszönöm minden érdekelt eddigi támogatását és segítségét – zárta szavait Bárdos János.