Kezdjük is ez utóbbival, vagyis a Szentmarjay Tibor Város Stadion régóta tervezett újjáépítésével.

– A DVTK, az egri klub és a városi önkormányzat részéről talán most a legpozitívabb ehhez a kérdéshez történő hozzállás – közölte az Eger SE klubigazgatója, Vitányi László. – Azt látjuk, hogy végre valahára elkezdődhet a felújítás, ám egyelőre konkrétummal nem szolgálhatok. Bármilyen hivatalos döntés lesz az ügyben, azt azonnal közöljük, jelen pillanatban ígérni nem tudok semmit. Sok ember dolgozik azon, hogy ez a terv megvalósuljon. Fedett lelátó nem lévén, külön engedélyt kértünk és kaptunk arra, hogy tavasszal is a stadionban rendezhessük hazai mérkőzéseinket.

Ezek közül a február 13-i, Sényő elleni bajnoki találkozó jelenti az idei első használatot. A DVTK II. elleni főpróbát azért nem az érsekkerti létesítményben tartotta az ESE, mert a stadion működtetője azt kérte, hogy február 6-án még ne játsszon ott a gárda. Az már a Felsővárosi Sporttelephez tartozik, hogy az esetleges hibrid pálya kialakítása anyagilag jóval meghaladja az egylet lehetőségeit. Az egymás mellett lévő két, kisméretű műfüves pályát azonban egybenyitják majd és fedetté teszik.

Lencsés Balázs, Fedinisinec Eduárd, Bozó Kornél, Rébék Richárd, Batta Gergő és Dobler Szabolcs. Forrás: Lénárt Márton / Heves Megyei Hírlap

Portálunk kérdésére, mely szerint a tulajdonosi szerkezetben történt-e változás, így felelt Vitányi László. – Nem történt és idén nyárig nem is várható módosulás, utána viszont mindkét fél terveiben szerepel a változtatás, és bízom benne, hogy az Egri Sportcentrum is itt lesz velünk, mert az egylet vitathatalanul fontos részét jelenti a megyeszékhelyi futballéletnek – emelte ki a klubigazgató.

– A Diósgyőri VTK és a helyi önkormányzat közötti kapcsolatban történt előrelépés. Ügyvezető igazgatói tisztségben Juhász Gábort Farkas Balázs váltotta, aki azt szeretné, ha a későbbiekben még inkább egri illetőségű személyek alkotnák a vezetést.

A DVTK sokat segített nekünk, ám szerencsére több lábon áll a klub, nem feltétlenül csak a diósgyőriekre vagy az önkormányzatra vagyunk utalva. Jelenleg a béke és az összhang jellemző. Mindkét érintett fél azon dolgozik, hogy ez hosszú távon is így maradjon. Nyilvánvalóan a városvezetésnek van elképzelése arról, miként tudna nagyobb szerepet vállalni a helyi labdarúgásban. Eközben a DVTK-t sem szabad teljesen elengedni, és persze a diósgyőriek számolnak Egerrel, ugyanis régiós projekt részei vagyunk és az utánpótlást tekintve mi ebből sok hasznot húzhatunk. Az önkormányzat a beígért támogatást fogja utalni a Kft. részére. Létezik felépített koncepciónk az elkövetkezendő négy-öt évre. Ennek része, hogy minél többen tudjanak elmenni kiemelt akadémiára, mert ez anyagi vonzattal bír. Ezért is lenne fontos, hogy minél korábban be tudjanak mutatkozni a fiatalok az NB II-ben, az NB III-ban. Az egész klubot szeretnénk úgy átalakítani, hogy ne attól függjünk, hogy mondjuk lesz TAO-támogatás öt év múlva, vagy hogy éppen milyen önkormányzati vezetés irányít és tudnak-e támogatást adni.

Az új klubépület ennek a rendezvénynek is kulturált helyszínt biztosított. Forrás: Lénárt Márton / Heves Megyei Hírlap

Az NB III-as csapatra vonatkozó kérdések elébe menve Vitányi László azt hangsúlyozta, hogy a játékos-igazolásokkal kapcsolatban fontos szempontot jelentett, hogy lehetőleg akadémia képzettséggel rendelkező fiatalokat és/vagy Egerhez, az egyesülethez kötődő labdarúgókat hozzanak a keretbe. Ez az új ügyvezetés filozófiája is, és erre alapozzák az utánpótlás-nevelést.

– Jövőre kötelező lesz legalább egy 2004-es születésű fiatal szerepeltetése az NB III-ban, amihez az szükséges, hogy két-három ilyen korú játékos legyen a keretben. Jó lenne, ha ezek a fiatalok a mi utánpótlásunkból kerülnének ki. Ezen kívül dolgoztunk azon, hogy az NB III-as szinten nagy névnek számító futballistát szerződtessünk, de esetükben vagy szakmailag nem egyeztek az álláspontok, vagy anyagilag voltak jelentős eltérések az igények és a mi ajánlatunk között – mondta Vitányi László.

Az Eger SE-hez tavaly novemberben érkezett vezetőedző, Szekeres Adrián a téli játékosmozgás kapcsán azt hangsúlyozta: alapelvárás volt a részéről, hogy 2000 után született labdarúgókat igazoljanak, és olyanokat, akik ha idősebbek, legalább NB II-es tapasztalattal rendelkezzenek.

A szurkolók minden kérdésre választ kaphattak. Forrás: Lénárt Márton / Heves Megyei Hírlap

– Fontos szempontként ambiciózus, tettre kész fiatalokat szerződtettünk, akik bele állnak abba a munkába, amivel korábban még nem találkoztak – magyarázta Szekeres Adrián. – Valamennyi játékosban motoszkál, hogy tovább akar menni, ám ez nem lesz egyszerű, ezért tenni is kell. Jól ismerem ezt az életkorú mezőnyt, azzal együtt, hogy nem szabad egyből nagy feladatot rájuk bízni, már csak ezért sem, mert többüknek ez lesz az első felnőtt idényük. Tanulási folyamat ez, amihez mi hozzásegítjük őket. Még nem zártuk le az érkezők a listáját, belső védőre és támadóra szükségünk lenne. Csatárt illetően olyanban gondolkodunk, aki az első pillanattól erősítést jelenthet, védő posztra pedig olyan fiatalt, aki hosszabb távon lehet beépíteni.

Utóbbi labdarúgó Jancsó Csaba, ám a Mol Fehérvár II. gárdájától érkező 18 éves játékos pillanatnyilag sérült. Ezzel együtt olyan alanynak tűnik, akivel később is lehet számolni.

A 32 éves szakember a közeli célokat és az elvárásokat is kifejtette. – Feladatorientált vagyok, az érdekel, amikor az első meccsre kimegyünk, akkor az egész hat hetet látom, azt, hogy ez idő alatt mit végeztünk el – taglalta a tréner. – Vezetőedzőként az Eger SE az első csapatom, így nagy a bizalom felém is. Az elsődleges célkitűzést most a bentmaradás elérése jelenti. Ha nem esünk ki, valószínűleg engem sem küldenek el és tudunk még egy közös felkészülést végezni. Aztán esetleg majd többet. A nívósabb célt azonban csak a 2023/24-as idényre lehet kitűzni, mert egyik pillanatról a másikra ez nem fog menni.

Szekeres Adrián hozzátette: a bajnoki nyitányra van egy várakozás a játékosok részéről, már nagyon menni akarnak, de tisztulni kell a fejeknek, és erre még ez a hét rendelkezésre áll. Farkas Krisztiánon viszont egyelőre kihagyja az edzéseket, mert kisebb sebészeti beavatkozást hajtottak végre rajta, ám a többiek hadra foghatók. Valkay Richárd várhatóan február 14-én leteheti az állampolgársági esküt, az ősszel kiesett Fejes Jánosra azonban sérülés, illetve betegség miatt nem lehet számítani. Az ESE reményt keltőnek találja a jelenlegi helyzetet.

– Szervezettségben, összjátékban és a hangulatban terén is sokkal jobb lett minden az őszi idényhez képest. Az újak gyorsan beilleszkedtek, nagyon várom, mire lesznek majd képesek. Bizakodva várjuk a bajnoki rajtot úgy, hogy közben szeretnénk mérkőzésről-mérkőzésre fejlődni – emelte ki Debreczeni Dávid.

Bemutatkozásuk során az érkező labdarúgók is azt hangsúlyozták, hogy elsősorban fejlődést szem előtt tartva választották az Eger SE-t. Szurkolói kérdésre válaszolva az erőnléti edző, Pósán László elmondta: az a feladata, hogy A-ból B-be elvigye a játékosokat, akik ezért nem fogják szeretni, de ő ezzel nem foglalkozik.

Vitányi László eközben a női csapattal is foglalkozik. Az NB II-es gárdát illetően is hosszú távra gondolkodnak az igazolásokkal. Most stabilizálják a helyüket, utána pedig a fentebb akarnak lépni, ezért is futsaloznak a gárda tagjai.

Az Eger SE téli játékosmozgásai

ÉRKEZŐK

Batta Gergő (Cigánd SE, 19 éves)

Berki Péter (Eger SE up., 18 éves)

Bozó Kornél (Eger SE up., 17 éves)

Császár Dániel (Eger SE up., 18 éves)

Dobler Szabolcs (UTE, 18 éves)

Fedinisinec Eduárd (Balassagyarmati VSE, 21 éves, kapus)

Medveczki Máté (UTE, 18 éves)

Lencsés Balázs (Dorogi FC, 23 éves)

Rébék Richárd (Makó FC, 20 éves)

TÁVOZÓK

Csifó István (SBTC)

Esztergomi Zétény (?)

Ivicevic Márk Fülöp (?)

Katona Attila (Balatonfüred)

Kacsó Botond (Dunakeszi)

Pataki Viktor (Besenyőtelek)

Pölöskei Péter (Csepel ?)