– Klubunk ezen csapata nem arról híres, hogy nagy mozgás lenne a játékoskeretben az átigazolási időszakokban – válaszolta Vitányi László játékos-edző arra a kérdésre, hogy a télen kik érkeztek és kik távoztak a gárdától. – Talán az egyetlen csapat vagyunk a bajnokságban, ahol sem fizetést, és semmilyen más anyagi juttatást nem biztosítunk a játékosok részére. Így maximum olyan labdarúgók érkeznek a megyei I. osztályú csapatba, akik kimondottan itt szeretnének játszani. Vagyis az átigazolási rubrika most üresen marad nálunk, de bármikor beeshet olyan, aki szabadon igazolható.

Az ősszel szerzett hét ponttal a 13. helyen tanyázik az ESE. A kérdés adja magát: ez a helyezés reális, vagy ettől többre hivatottabb a társaság?

– Ettől több van a csapatban, azonban az is tény, hogy célunk a bennmaradás – magyarázta az Eger SE klubigazgatói tisztségét is betöltő Vitányi László. – Az őszünk elég zaklatottra sikerült, sokszor csak minimális létszámban tudtunk mérkőzésre menni, többen sérülten vállalták a játékot és jómagam is rengeteget hibáztam. Remélem, a játékosok felépülnek és a részemről is kevesebb hiba fordul elő.

Joggal vetődik fel, hogy az NB III-as tartalékcsapat szerepet be tudja-e tölteni a gárda, netán ebben akadnak hiányosságok.

– A második csapat edzőjeként azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget még jobban ki lehetne aknázni. Viszont az utánpótlás oldalról tekintve nagy segítség a fiataljainknak, hogy már 16–17 évesen be tudnak lépni a felnőtt mezőnybe, rutint szerezhetnek – ráadásul a megyei I. osztályban, bajnoki mérkőzésen. A visszajátszás nem volt annyira jellemző, de bízom benne, hogy tavasszal ebben is lesz előrelépés.

És, ha már tavasz, akkor jövőkép és annak tisztázása, hogy miben kell előbbre lépni az eredményesség érdekében.

– Nyugodt szívvel mondhatom, hogy rendesen „altattunk” a télen, ugyanis kikaptunk egy U19-es csapattól, majd egy megye hármastól, végül lemondtuk a harmadik meccsünket a Téli-kupán. Az edzéslátogatottság januárban remek volt, de a mérkőzések alapján elég alacsonyra helyeztük a lécet. Minden tekintetben előre kell lépnünk. Mind a játékosoknak, mind a szakvezetőnek ki kell hozni magából azt, hogy ettől több pontot gyűjtsünk a tavasszal és hamar biztossá tegyük a bentmaradásunkat. Sok sikert kívánunk minden gárdának és reméljük, hogy az érdeklődők színvonalas mérkőzéseket látnak majd a megyei bajnokikon.