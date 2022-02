Pontszámban 34, helyezésben pedig 13 a különbség a 15. helyen álló Füzesabonyi SC és az éllovas FC Hatvan között a megyei I. osztályú bajnokságban. Ezen két csapat őszről elhalasztott, mérkőzését szombaton 14 órakor pótolják a gárdák. Hasonlóan korai nyitányra régóta nem akadt példa, és erre a párharca is azért nyílik lehetőség albérlet igénybevétele nélkül, mert immár az FSC sporttelepén is műfüves nagypálya áll rendelkezésére. A létesímény-fejlesztéssel a városi sporttelep szintet ugrott Füzesabonyban, a csapatnak azonban ettől nehezebb a feladata. Úgy kellene megőrizni a megyei I-es tagságot, hogy a felnőtt gárda mindössze egy ponttal szerénykedik sereghajtóként. Igaz, az alsóházi tagság jelentette nem éppen felemelő érzés 12 éve nyomasztja az aktuális csapat labdarúgóit. A 2009/2010-es idény óta ugyanis mindössze egyszer, a 2012/13-as szezonban végzett a 12. helytől jobb pozícióban (akkor kilencedikként) az abonyi alakulat.

Szabó Ákos nemcsak futballozik, edzősködik is Fotó: Forrás: Daniel Beran / Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– A tavaszi folytatásban sokkal merészebb céljaink nem lehetnek, mint a tisztességes helytállás – kesergett a füzesabonyiak 50 éves edzője, az olykor még pályára lépni is kényszerülő Bocsi Zoltán. – Erősítések terén nincs mozgásterünk és ez régóta fennálló probléma, mi ugyanis nem tudunk anyagiakat áldozni igazolásokra. A létszámunk ezért szűkös. Első ellenfelünk minden tekintetben más kategóriát képvisel, ám nekünk nem is a hatvaniakkal kell felvenni a versenyt. A sors(olás) szeszélye folytán az első helyen álló riválissal a tavaszi harmadik játékapon is találkozunk, közben pedig az egerszalókiak és a gyöngyöshalásziak kínálnak erős próbatételt. Igyekszünk a közvetlen riválisoktól pontokat gyűjteni, mert a mezőny első feléhez tartozó gárdákkal szemben aligha lesz sok esélyünk.

A játékosfronton történt változásokat az FSC technikai vezetője sorolta portálunknak.

– Érkezőként Palóczky Donát és Váradi Ronald említendő, mindkét fiatal Besenyőtelekről jött hozzánk – közölte Juhász Andrásné. – A 46 éves Kovács Róbert a leállás mellett döntött, míg a Tuza ikerpárból Zsolt Hevesvezekényre, Dániel pedig Tarnaszentmiklósra igazolt.

Az edzői stábban Báder János Tarnaörsre távozásával az U19-es csapatnál megüredesett pozíciót átmenetileg Bocsi Zoltán tölti be. A fiatalabb korosztályokkal Neuschel Csaba, Szabó Ákos és Tarnóczi Viktor foglalkozik. Utóbbi két trénerre játékosként az FSC felnőtt csapatánál is számítanak. A gárda a Téli-kupa műfüves torna három mérkőzésén kívül a Hevessel, a Mezőcsáttal és a Mezőkeresztes U19-es alakulatával hangolt a bajnoki rajtra, amelyre már csak négy napot kell várni.