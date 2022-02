Először Egerszalókon próbálkoztunk, majd Mezőkövesd következett. Mindkét hely közös nevezője, hogy Gripen katonai vadászrepülőgépek karcolták egét, de a labdarúgás szintén fellegekbe törő griffmadara akkor sem lett meg. Mezőkövesdi otthonában nem tartózkodott, a telefonálás sem sikerült, majd egy elhagyott külterületi katonai tó felderítése közben a nádasban találtuk meg. Horgászott, épp csukára vártak volna társával.

Oláh Krisztofer azonban régebben megtalálta góllövő csukáját. A jelenlegi bajnokságban ősszel 47 gólt, a 2020/2021-es teljes szériában 74 gólt szerzett a megyei I. osztályú U19-es bajnokságban. Kövesdi otthonába hazatérve kisebb „sztárként” kérdezhettük, aminek hírére az egész utca felbolydult, s nemcsak a ház lakói, hanem még a közeli rokonok, barátok is benéztek a család halljába. Majdhogynem a csillárról is érdeklődéssel figyelték kedvencük nyilatkozatát, olyan sokan voltunk bent. A kisebb testvéreknek, rokonoknak nem Cristiano Ronaldo, hanem Oláh Krisztofer a példaképe. Neki viszont éppen a nagy csillag, pont ezért visel 7-es mezt Oláh is a mérkőzéseken.

A testvérei felnéznek Oláh Krisztoferre Forrás: Hego Kreatív Stúdió

– A négy évvel idősebb bátyám már focizott Mezőkövesden, amikor elkezdtem iskolába járni – kezdte Oláh Krisztofer. – Ott a testnevelő tanár beajánlott futballozni a Mezőkövesd SE-be. Leigazoltak az utánpótlásba, ahol jó alapokat kaptam. Utána elkerültem Bogácsra, mert megalakult az akadémia Kövesden, s olyan játékostársak jöttek, akik mellé nem tudtam beilleszkedni. Bogácson 15 évesen már a felnőttben játszottam. Sokat fejlődtem, s Szalókra hívtak, ahol úgy éreztem, jobb lesz. S itt valóban más. Ezeknek az előzményeknek köszönhető a kiugró gólszám.

Az Egerszalók SE csatárának utóbbi 47 gólja országos szinten a negyedik helyre volt elegendő a téli szünetig minden bajnokságot és korosztályt vizsgálva, ami újfent siker Heves megyének is a korábbi évek hasonló tehetségeinek felmutatása után. Oláh szűkebb pátriánkban az Egerben hódító törököt, azaz az Eger SE mezét viselő Török Martint előzte meg, aki 38 találatot ért el félévig saját bajnokságában.

– Külön figyeltem a 17 éves Monori Józsefre, aki a bajnokságomban a Besenyőtelek SC színeiben 34 találatot szerzett ősszel – fogalmazott Oláh. – Ő a 2018/2019-es szériában 80 gólt bevágva volt ugyanúgy a legjobb gólkirály a megyében, mint én most félévkor. Egymás ellen is játszottunk a jelenlegi sorozat első felében, ahol a Besenyőtelek 4–1-re nyert. Adódott négy kapura lövésem, de nem ment a góllövés. Monori viszont ügyes volt, a két gólja magáért beszél. Ennek ellenére elégtételt érzek, hogy az összesített gólszámban én jöttem ki jobban a bajnoki szünetig. Ugyanakkor sajnálatos, hogy félévkor a Besenyőtelek tanyázott az első helyen. Nálunk a saját korosztályunkban játszó kerettagok szerepelnek, míg a Besenyőben a felnőttből is lejátszanak az ifibe.

A gólvadász megszelídíti a játékszert Forrás: Hego Kreatív Stúdió

Egy mérkőzésen legtöbbször hétszer zörgette meg a hálót Oláh Krisztofer a Penti Zoltán edzette U19-es csapatban. Az Egerszalók–Felsőtárkány összecsapáson (17–0) született egyben gárdája legtöbb találata is. Döntően akcióból, szabadrúgásból és szöglet utáni kombinációból szerezte góljait.

– Néha a gólok után felnézek az égre, s keresztet vetek – mondta a gólzsák. – A Gyöngyöstarján ellen hazai pályán kapuskirúgás után a félpályánál levettem a labdát, végigszólóztam a térfelet négy játékoson át, és amikor egy az egyben álltam a kapussal szemben, 11 méterről berúgtam a labdát. Ez volt a legszebb találatom.

A játékos erősségének számít a gyorsaság és a befejezés. Rozsnaki István, az Egerszalók SE utánpótlás szakágvezetője szerint cselezése, improvizatív játéka és játékossága is kiemelendő. Az edzéslátogatás problémája viszont kísért. Találatai felett 22 gólpasszal vétette észre magát. Minden mérkőzésen kezdő volt. Oláh Krisztofer tavaly karácsony előtt a legjobb utánpótlás játékosnak járó Csomós Tamás-díjat vehette át az MLSZ Heves Megyei Igazgatóságának díjátadóján a megyei bajnokságok szintén ezen díjban részesült gólkirályaival együtt. Ebben a tavalyi sorozatban elért 74 gólja éreztette hatását. Egerszalókon nagyon szeretik, s hosszabb távon számolnak vele.

– Félelmetes, ahogy Krisztofer a labdával bánik, cselez – vetette közbe a gólontó bátyja, Oláh Károly. – A családban nyolcan vagyunk testvérek – köztük focisták –, s mind felnézünk Krisztoferre. Nagy tehetsége van a labdarúgáshoz. Magasabb szinten űzhetné ezt a sportot, de ahhoz rá kellene jobban hangolódnia. Mindenki ezzel nyüstöli.

– A bajnokság végéig szeretnénk legalább megnehezíteni a Besenyőtelek dolgát. Remélem, ha már félévig rúgtam közel ötven gólt, akkor tavasszal legalább még harmincat beseprek! Vagy harmincötöt. Ahogy a tortát eszem: még egy szelet, no még egy szelet, és esetleg még egy... – zárta gondolatait Oláh Krisztofer.