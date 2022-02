És, hogy miért hagyott mély nyomokat a hevesiekben 2021 ősze? Erre a játékos-edző adta meg választ.

– A helyzet nehézségét a példátlan sérüléshullám okozta – mondta Besenyei Ferenc. – A 18 fős keretből kilencen estek ki, közülük négyen (Horváth Péter, Botos Szabolcs, Ádám Péter, Pusoma Patrik) már nem is térnek vissza a pályára. Vágó Zoltán, Csőke Bence, Balog Zoltán, Dalnoki Gábor és Sárándi György esetében is hosszú kihagyásról beszélhetünk, esetükben azonban pozitívum – Balogot kivéve – hogy tavasszal már hadra foghatók lesznek. Az ősszel gyűjtött mindössze tíz pont hátteréhez tartozik, hogy említettek kiesésén túl még akadtak kisebb sérülések és Covid miatt hiányzók is. Ezzel együtt a 12. helyezés csalódás jelent, ha ugyanis némi szerencsénk van, előkelőbb pozícióból várhatnánk a korai nyitányt.

Ez egész pontosan már a soron következő szombatot (február 12.) jelenti, amikor is 13.30-tól a mezőkövesdi stadion műfüves pályáján az Egerszalók ellen pótolják a hevesiek a 15. fordulóból elhalasztott összecsapást. A szezon rajtján akár már a kezdőcsapatban is helyet kaphatnak az U19-es csapattól felhozott fiatalok. Farkas József, Juhász Krisztián, Csala Dominik, Kakuk Bálint és Hornyák Patrik a felkészülés alatt bizonyította, hogy lehet rá számítani. Az ifjak csatasorba állítása folyamat részeként értékelendő.

– A generációváltás végét járjuk, azaz immár kevés kivételtől eltekintve fiatalok alkotják az állományunkat, akikre a jövőben még több teher hárul majd – folytatta a 42 éves Besenyei Ferenc. – Eredménykényszer nem hajt bennünket, bátran építkezhetünk. Arra magam is nagyon kíváncsi vagyok, hogy teljes kerettel mire lehetünk képesek, ám arra alapozhatunk, hogy rendelkezünk nyolc-tíz olyan labdarúgóval, akik ezen a szinten jónak számítanak. Sok meccs vár ránk idén, de bizakodó vagyok, mert a Téli-kupa és a felkészülés további meccsei során láttam reményt keltő jeleket, ráadásul most tartós sérültjeink sincsenek.

Az átigazolási piacon télen nagyon nem volt aktív az HLSC, egyedül Pető Márk (Jánoshida) távozott, míg az érkezői rovatba egyetlen név se került be. A helyi önkormányzatnak és a szponzoroknak köszönhetően a gárda működését nem fenyegeti veszély. Utánpótlás fronton a körzetközponti státusszal szaporodtak a feladatok, de Balázs Tihamér visszatérésével sok problémát sikerült megoldani.

– A fiatalokkal Besenyei Zsolt, Laubert Gergő, Csőke Bence és jómagam foglalkozunk, szakmai vezetőként pedig Balázs Tihamér irányít, aki nagy szerepet játszott az U14-es korosztály becsatlakoztatásában – tette hozzá Besenyei Ferenc, kiegészítve annyival, hogy a szalókiak nem feltartott kézzel lépnek majd pályára.