– Adott önnek egyfajta megnyugvást, hogy a vb-szintidővel már nem kellett foglalkoznia?

– Természetesen sokkal nyugodtabb lehettem, hiszen a részvételem már biztos volt Belgrádba, és ez kellett is, ugyanis egy országos bajnokság mindig stresszes, és ha még ez az extra teher is a vállamon lett volna, lehet, hogy nehezebb lett volna teljesíteni – válaszolta a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban rendezett verseny gátfutó magyar bajnoka.

– Az elsőség magabiztosnak tűnt, szinte hibátlanul futott. Belül is így érezte?

– Esélyesként utaztam az ob-ra, ami mindig jó érzés, és az eredmények alapján szinte biztos volt a győzelmem, de ez képes adni egy kis pluszterhet, mert így most mindenkinek volt elvárása felém, amelynek meg kellett felelnem. Szerencsére a döntőben nagyon jó futással sikerül kirukkolni minimális hibákkal, ám ezen még tudunk javítani.

– Túl vagyunk a verseny utáni izgalmi állapoton, sőt aludhatott is az elsőségre. Felfogta már, milyen sikert ért el, és hogy az arany mennyivel értékesebb, mint az ezüst?

– Nehéz felfogni ezt az eredményt. Nagyon régóta várok erre a pillanatra és most, hogy megtörtént, elmondhatatlanul boldog vagyok. Korosztályos bajnoki címem sok volt, ám most ez teljesen más. Ki kell még néhányszor mondanom, hogy én vagyok az országos bajnok, hogy felfogjam. Mindig nagyon örültem az ezüst- és a bronzéremnek is, de ez az aranymedál az, amire egész életemben emlékezni fogok.

Kovács László (balra) második helyen zárt.Forrás: Pusztai Sándor / Kelet-Magyarország

– A Baji Balázzsal és Szűcs Valdóval vívott korábbi csaták tapasztalatai is kellettek ehhez a bajnoki címhez?

– Igen, azok is kellettek, mert mellettük szereztem versenyrutint, és mindig láttam az eredményeiket. Pluszban motivál, hogy én is elérjem azokat a célokat, amelyeket nekik sikerült.

– Amikor 2019-ben daganatos megbetegedést diagnosztizáltak önnél és egészségileg a mélyponton volt, megfordult a fejében, hogy azért is meg kell gyógyulnia, mert még komoly céljai vannak és mert bajnok akar lenni?

– Sokszor megfordult a fejemben, hogy nekem céljaim vannak, és éreztem akkor is, hogy még nagyon sok lehet bennem, amit meg kell mutatnom. Az egyik ilyet az országos bajnoki cím jelentette.

Nyíregyháza, 2022. február 27. A késõbbi gyõztes Szeles Bálint, a fedett pályás atlétikai országos bajnokság férfi 60 méteres gátfutás versenyszámában a nyíregyházi atlétikai centrumban 2022. február 27- én. MTI/Czeglédi ZsoltForrás: Czeglédi Zsolt

– Hamarosan itt az újabb nagy feladat, méghozzá a vb, ami magában is jelentős motivációs tényező. Mi segíthet, hogy ott is képes legyen megmutatni az önben rejlő erőt?

– Már csak három hét van hátra a vb-ig, addig nem fog úgy eltelni nap, hogy tízszer ne jutna az eszembe. Addig már csak edzések várnak rám és pihenés, verseny nem lesz. Próbálok nem izgulni, mert az idei évre kitűzött célokat már teljesítettem. Vagyis ez csak egy „jutalom”’.

– Kérem, sorolja fel azokat, akiknek köszönettel tartozik azért, hogy eddig eljutott!

– Az edzőmnek, Petrovai Józsefnek nagyon sokat köszönhetek, mert aligha akad még egy edző, aki ennyit foglalkozik a tanítványával. A hét minden napján saját szabadidejében is az én fejlődésem a legfontosabb neki. Legnagyobb szurkolóim és támogatóim a szüleim, akik már fiatalabb koromban megmondták, hogy nagy dolgokat tudok elérni, és mindig mindenben támogattak, biztattak. A barátnőm mindig ott áll nekem és akkora szíve van, hogy a rengeteg edzés és edzőtábor ellenére is támaszként szolgál. Hatalmas segítséget jelent a szponzorom, Kazinczy János, akinek hála minőségi felkészülést végezhetek, ahogy az Egri Városi Sportiskolára is bátran számíthatok.

A címvédő Kovács idén ezüstös helyen - Az Ikarus BSE színeiben induló hevesi súlylökők idei legjobb eredményüket érték el, de csak az egyikük állhatott dobogóra. Kovács László címvédőként közel ugyanazt érte el, mint egy évvel ezelőtt: 17,49 métert lökött, amivel ezüstérmes pozícióban végzett. Detrik Balázs 16,59 méteres eredménnyel fejezte be a versenyt, ami a negyedik helyhez volt elegendő. Férfi 800 méteren Makovinyi Attila (Gyöngyösi AK, 1:52.80 perc a 6. helyen, míg a női 60 méter gáton Bálint Noémi (Egri VSI, 8.82 mp) a 7. helyen zárt. Férfi 60 méteren Szele Kristóf (Egri VSI, 7.15) a 13., Pócs Dominik Ádám (Egri VSI, 7.16) a 5. helyen fejezte be a viadalt.

A megyénkbeli vonatkozású eredmények

Férfi 60 méteres gátfutás

1. Szeles Bálint (EVSI) 7.75 másodperc

Férfi súlylökés

2. Kovács László (Ikarus BSE 17.49 méter

4. Detrik Balázs (Ikarus BSE) 16.59 méter

Férfi 800 méteres síkfutás

6. Makovinyi Attila (GYAK) 1:52.80 perc

Női 60 méteres síkfutás

7. Bálint Noémi (EVSI) 8.82 másodperc

Férfi 60 méteres síkfutás

13. Szele Kristóf (EVSI) 7.15 másodperc

15. Pócs Dominik Ádám (EVSI) 7.16 másodperc