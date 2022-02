A férfi NB I. 16. fordulójának mérkőzésén:

GRUNDFOS TATABÁNYA KC–SBS EGER 32–27 (17–14)

Tatabánya, Multicsarnok, 1477 néző. V.: Altmár K., Horváth M.

TATABÁNYA: Bartucz – Hornyák B. 1, BALOGH ZS. 8, STOJNIC 4, URBAN 5, GYŐRI M. 7 (2), Sunajko S. 2. Csere: Wyszomirski (kapus), Fotache, Bodor, Juhász Á. 4, Fekete D. 1, Tóth B. Edző: Dragan Djukics

EGER: Balogh T. – LEZÁK 5, Szuharev, Gavidia, Kiss G., MACHÁC 5, Tóth R. 4 (3). Csere: Seprős (kapus), Molnár B. 1, ESZTEKI 9, Bernatonis 3, Lakosy, Száva, Kovács M. Edző: Tóth Edmond

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–2, 12. p.: 9–6, 18. p.: 12–9, 24. p.: 13–12, 36. p.: 19–18, 42. p.: 23–22, 48. p.: 29–24, 54. p.: 30–25.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 2 perc.

HÉTMÉTERESEK: 4/2, ill. 5/3.

Tóvizi Tamás továbbra is maródi, de ezúttal Tóth Edmondnak nélkülözni kellett a szintén bokasérüléssel bajlódó Pulay Gábort is, míg a kettős igazolású Szepesi Noel ezen a napon az ózdiakat erősítette. Ezek után újabb hidegzuhanyként érte a megyeszékhelyieket, hogy az első percekben egy visszafutás során Szuharev Lev bokája is megsérült, aki a folytatásban már nem is tudott visszatérni a pályára.

Ugyan végig a Tatabánya diktálta a tempót, de a maroknyi egri sereg hősiesen állta a sarat. Egészen az utolsó negyedóráig nem tudott három gólnál nagyobb előnyre szert tenni a házigazda, de még a 43. percben is csak minimális hátrányban (23–24) voltak az egriek. Ekkor egy 5–1-es sorozattal nagyobb lépés előnyre tett szert a vendéglátó, amit már nem sikerült ledolgozni az SBS-nek.

DRAGAN DJUKICS: – Az Eger jól játszott, ez abból is adódott, hogy nekünk vannak hiányzóink. Nehéz sorozatban vagyunk, a mai meccsen a túlélés volt a célunk, hiszen két jó átlövőnkre sem számíthattunk.

TÓTH EDMOND: – Bíztunk abban, hogy élmény lesz itt játszani, ám az eredmény miatt mégsem lett az. Ezer sebből vérzünk, hatvan percig igyekeztünk elérni a Tatabánya tempóját, ez csak részben sikerült, de így is elégedett vagyok a csapatommal.

KÖVETKEZIK: SBS-Eger–Csurgói KK, március 5., szombat, 18.00.