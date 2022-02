Az NB III. Keleti csoportjának 22. fordulójában:

SALGÓTARJÁNI BTC–EGER SE 0–1 (0–1)

Salgótarján, Szojka Ferenc Stadion. V.: Nagy Attila (Molnár A., Kiss S.).

SBTC: Szalay A. – Köböl M., Szabó B., G. Bíró G., Bakos B. (Klajban L., 71.), Kócsa T. (Sárközi T., 46.), Nagy M., Horváth M. (Bata G., 77.), Csifó I. (Filkor B., 46.), Boros A., Gazdag B. Edző: Vizteleki János.

EGER: Fedinisinec – Valkay R., Vajda Á. (Nagy G., 86.), Olasz D. (Rébék R., 92.), Nagy-Kolozsvári D., Debreceni D., Lencsés B., Hegedűs D., Medveczki M. (Hadnagy B., 69.), Zimányi Á., Berki P. (Antal Zs., 69.). Edző: Szekeres Adrián.

GÓL: Olasz D. (37.).

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.

Az első félidei játék alapján teljesen megérdemelten jutott vezetéshez a többet támadó, mezőnyfölényben játszó vendégcsapat, még akkor is, ha Olasz Dénes fejese – egy kivédekezett szituáció után – szerencsés körülmények között jutott a kapuba. A második félidőben változott a játék képe, a Stécé lelkesen küzdött az egyenlítésért. A befejezés előtt néhány perccel 11-eshez is jutott az egri gárda, azonban a fekete-fehérek kapusa bravúrral hárított. Összességében elmondható, hogy a sáros, mély talajon a hazaiak fiataljai, új igazolásai nem tudták egalizálni a vendégek érzékelhetően nagyobb rutinját, több tapasztalatát.

SZEKERES ADRIÁN: – A helyzetek alapján sokkal magabiztosabb győzelmet is arathattunk volna. A gól előtt is voltak már olyan helyzeteink, amelyekből betalálhattunk volna. A második félidőben is voltak lehetőségeink, amivel megduplázhattuk volna az előnyt, lezárva azzal a mérkőzést. Így viszont a felengedett, sáros talajon az ellenfelünk akár meg is kontrázhatot volna bennünket, de a srácok akarásban még ezt is le tudták győzni és így a védekezésünk is jól működött.

Következik: Eger SE–DVTK II., február 27., vasárnap, 14.00.

További eredmények

DVSC II.–Békéscsaba II. 1–1

DVTK II.–Kisvárda II. 2–4

Újpest II.–Kazincbarcika 1–3

Tállya–Hajdúszoboszló 0–6

Sényő–Tiszaújváros 0–0

Törökszentmiklós–BKV Előre 2–1

Hidasnémeti–DEAC 1–1

Putnok–Jászberény 2–0

Tiszafüred–Füzesgyarmat 1–1

A bajnokság állása

1. Kazincbarcika 22 19 2 1 68–13 59

2. BKV Előre 22 16 2 4 45–24 50

3. DEAC 22 15 4 3 56–21 49

4. Hajdúszoboszló 22 14 4 4 51–23 46

5. Tiszaújváros 22 12 5 5 46–31 41

6. Kisvárda II. 22 12 4 6 39–27 40

7. Putnok 22 10 6 6 33–28 36

8. Sényő 22 10 5 7 37–32 35

9. Jászberény 22 10 2 10 37–36 32

10. Békéscsaba II. 22 9 4 9 46–40 31

11. Füzesgyarmat 22 6 10 6 30–33 28

12. Újpest II. 22 7 5 10 35–37 26

13. DVTK II. 22 7 4 11 45–53 25

14. Eger SE 22 8 – 14 32–46 24

15. DVSC II. 22 6 5 11 33–41 23

16. Tiszafüred 22 5 6 11 31–39 21

17. Tállya 22 4 4 14 18–56 16

18. Hidasnémeti 22 3 4 15 22–66 13

19. Törökszentmiklós 22 2 5 15 18–51 11

20. SBTC 22 1 7 14 15–43 10