Hajnal Marcell góljára még válaszoltak a pásztóiak, ám Kállai Renátó találata már a győzelmet jelentette a Poroszló SE-nek. A Csala Attila irányította Tisza-partiak egyetlen másodosztályú gárdaként vívták ki a legjobb nyolc közé jutást a megyei igazgatóság 2021/2022-es rendezvényén, ahol aztán a Nógrád megyei I-ben 7. helyen álló Pásztó ellen is jobbnak bizonyulva a négy közé verekedték be magukat. A fináléba jutásért kiírt szerdai folytatásban Habóczki Gyuláékra a besenyőtelkiek várnak. Nagy Endre csapata a Gyöngyöshalásszal szemben is gólerős játékkal rukkolt ki.

Betegségek miatt Gyöngyösre az U19-es csapatukkal utaztak a makláriak. Az Ajtai Sándor vezette ifisták három felnőtt játékossal a soraikban vezetést szereztek az Energia SC-nél, ám a házigazdák döntetlenre mentették az állást. Következhettek a tizenegyesek, ahol a mátraaljaiak céloztak pontosabban.

Az Energia SC csapatának február 5-i ellenfelére vasárnap Hatvanban, a 13 órától lejátszandó Heréd–Heves összecsapáson derül fény.

Téli-kupa műfüves torna, negyeddöntők

BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT–GYÖNGYÖSHALÁSZ 4–1 (1–1)

GÓL: Pataki, Jónás (11-esből), Molnár Axel, Kaló I., ill. Fodor

POROSZLÓ–PÁSZTÓ 2–1 (0–0)

GÓL: Hajnal, Kállai, ill. Molnár E.

ENERGIA SC–MAKLÁR U19 1–1 (0–1) 11-esekkel: 5–4

GÓL: Fótos, ill. Keszthelyi.

VASÁRNAP

Hatvan, Népkerti Spt., 13.00: Heréd–Hevestherm-Hevesi LSC (4. mérkőzés).

Mérkőzések a Téli-kupa döntőjébe jutásért

FEBRUÁR 9., SZERDA

Hatvan, 18.00: Besenyőtelek-Erőss út–Poroszló

Füzesabony, 18.00: Energia SC–Heréd–Heves mérkőzés győztese