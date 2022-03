– Ilyen eredmények után mi mást is mondhatnék: maximálisan elégedett vagyok – értékelt a heol.hu-nak a kilenc medált elhódított Mátrai Erőmű Búvárklub edzője, Veress András.

– Különösen örülök, hogy az ifjoncok, vagyis Varnyu Anna Jadviga és Kovács Megyer is éremmel és jó időeredményekkel zárta a versenyt. Az egyetlen hiányérzetet az adja, hogy junior világbajnokunk, Mozsár Alex sérülés miatt nem tudta megmutatni, most mire képes. Persze a többiek eredménye azért azt jelzi, helyen vagyunk és jó irányba haladunk a felkészüléssel.

A Bitskey Aladár Uszodában 20 országból érkezett, több mint 500 résztvevővel lebonyolított rendezvényen a gyöngyösi egylet tagjaként a juniorkorú Kiss Nándor meglepetésre felnőttvilágcsúcsot javított 800 méteres felszíni úszásban, amely nemcsak fiatal életkora miatt kiemelkedő, hanem, mert fő száma a 400 méter. Így elsődlegesen arra készült, és csak azért vállalta ennek dupláját is, mert az edzéstervéhez illeszkedett.

– Nagyon örülök az eredményeknek. Szeretek itthon versenyezni, közel van, tudunk magunkkal több mindent hozni, például egy biciklit, ami segít a bemelegítésben vagy a levezetésben. A hangulat is mindig szuper, jó itt lenni – fogalmazott a Magyar Búvár Szakszövetség honlapjának a három aranyérmet szerzett Kiss Nándor.

A magyar uszonyosúszók 16 medált, ebből nyolc aranyat és négy ezüstöt, valamint ugyanennyi bronzot gyűjtöttek. Köztük volt az egri Búvár és Vízisport világbajnoka is. Nagy Márk edző tanítványa egyszer léphetett a dobogó felső fokára, egyszer pedig a harmadik helyre. Az érzelmi töltet sokat jelentett számára, ugyanis a családja is a helyszínen szurkolt, ami különösen jólesett neki.

– Négyszázon igazából most ennyi volt bennem – közölte a születésnapos Varga Krisztina. – Valószínűleg az is elvitt egy kicsit, hogy a többiekre figyeltem, próbáltam hozzájuk igazodni. Ha a saját tempóra összpontosítok, mint tettem azt 200 méteren, akkor lehet, hogy egyenletesebben ment volna. A 400 összetettebb táv, most nem volt olyan az állóképességem, hogy végig bírjam fizikailag. Viszont így tudjuk, hogy hol állunk, és majd év közben eldöntjük, érdemes lesz-e indulni ezen a számon a világbajnokságon.

Az idei vk-sorozatnak különös színezetet ad, hogy a legjobbak az egyesült államokbeli Birmingham városában július 7–17-ig rendezendő Világjátékokra készülnek, így olyan, ritkán látott vendégek is ellátogattak Magyarországra, mint a kolumbiai, tajvani és indiai válogatott. Kolumbia egyértelműen a sportág egyik húzónemzete, míg az indiai uszonyosúszók most rajtoltak életükben másodszor rendes rajtkőről.

A megyénkbeli dobogósok

Leány 50 méter uszonyos gyorsúszás

1. Pernyész Dorottya (Mátrai Erőmű BK) 22.56 másodperc

3. Varnyu Anna Jadviga (Mátrai Erőmű BK) 23.94

Fiú 800 méter felszíni úszás

1. Kiss Nándor (Mátrai Erőmű BK) 6:13.53 perc (felnőttvilágcsúcs)

2. Kovács Megyer (Mátrai Erőmű BK) 7:09.41

Fiú 200 méter felszíni úszás

1. Kiss Nándor (Mátrai Erőmű BK) 1:22.68

Női 400 méteres uszonyos gyorsúszás

3. Varga Krisztina (Búvár és Vízisport Klub) 3:56.26

Leány 400 méter uszonyos gyorsúszás

1. Pernyész Dorottya (Mátrai Erőmű BK) 3:52.74

Lány 100 méter uszonyos gyorsúszás

1. Pernyész Dorottya (Mátrai Erőmű BK) 48.27

3. Varnyu Anna Jadviga (Mátrai Erőmű BK) 51.91

Fiú 400 méter felszíni úszás

1. Kiss Nándor (Mátrai Erőmű BK) 2:57.81 (junior világcsúcs)

Női 200 méter uszonyos gyorsúszás

1. Varga Krisztina (Búvár és Vízisport Klub) 1:46.62