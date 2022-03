FEJÉR-B.Á.L. VESZPRÉM (12.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (8.)

Veszprém Aréna, szombat, 18.00. V.: Hargitai, Markó.

Konkoly Csaba vezetőedző továbbra is betegséggel küzd, így ahogyan hétközben a komlói Ligakupa negyeddöntőn (31–33), úgy a szombati veszprémi mérkőzésen is a másodedző Sándor Ákos és a pályaedző, Kiss Dániel indítja csatába a gyöngyösieket. Mint ismeretes, Konkoly Csaba a nyáron öt év múltán távozik a Mátraaljáról, s a 2022/23-as szezontól a soron következő ellenfél szakmai munkájáért felel. A királynék városába a jelenlegi pályaedzője, Kiss Dániel is követi.

A kisebbik veszprémi gárda jelenleg a kiesés elkerüléséért küzd, s hogy mennyire „ég a ház”, azt az elmúlt hetek személycseréi is jól mutatják. A legutóbbi két tétmérkőzésen már a klubtulajdonos-ügyvezető, Éles József ült a kispadon. A vezetőedző, Tombor Csaba – aki nyártól a Tatabánya irányítását veszi át – menesztéséről a klub hivatalosan nem számolt be, de úgy tudjuk, idő előtt megköszönték a munkáját. Csütörtökön pedig már arról adtak hírt a bakonyiak, hogy a Győri ETO női csapatával BL-győztes Danyi Gábor csatlakozott a szakmai stábhoz.

– A Fejér B.Á.L. Veszprém elleni hazai mérkőzésünk talán a szezon eddigi legszorosabb küzdelmét hozta – emlékeztetett a gyöngyösiek 21 éves kapusa, Nagy Benedek. – Vélhetően idegenben sem lesz könnyebb dolgunk, hiszen a bakonyi gárda rendkívül jól szervezett csapat, tele sikerre éhes fiatalokkal. Ettől függetlenül, ha végig taktikusan és koncentráltan játszunk, a végén a nagyobb rutin a mi javunkra döntheti el a találkozót.