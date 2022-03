Az egriek idei hetedik bajnoki mérkőzésükön negyedik győzelmüket aratták úgy, hogy öt összecsapáson az ellenfelek egyszer sem tudták bevenni a gárda kapuját.



GÓL: Nagy-Kolozsvári (88. – 11-esből).

JÓK: Debreczeni, Hegedűs, Fedinisinec, Nagy-Kolozsvári, Pál, ill. Szöllősi, Menczeles, Muhari.

SZEKERES ADRIÁN: – Mindenek előtt mielőbbi jobbulást kívánunk a mérkőzés elején megsérült jászberényi játékosnak! A 90 perc változó játékot hozott, mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, mindkét kapusnak bravúrokat kellett bemutatnia. Minden meccsnek úgy megyünk neki, hogy akár az utolsó percekben is képesek vagyunk arra, hogy eldöntsük a pontok sorsát. Ezt most már a játékosok is egyre inkább elhiszik. A győzelmet a szervezettségünk mellett annak is köszönhetjük, hogy a kispadról is olyan játékosok érkeznek a pályára, akik hozzá tudnak járulni az eredményességhez.

NÉMET GYULA: – Nagyon csalódott vagyok. Öt hete nem rúgtunk gólt, ám ezúttal voltak helyzeteink, sőt a nagyobb lehetőségek előttünk adódtak. Az első félidőben akár 4–1-re is vezethettük volna, de nem akadt olyan labdarúgónk, akinek sikerült volna betalálni a kapuba. A végén már az egy pontnak is örültem volna, ám ez sem jött össze, mert az Eger egy büntetőből megszerezte a győztes a gólt.

KÖVETKEZIK: Eger SE–DEAC, április 3., vasárnap, 16.00.