Az idei futóversenyek sorát Balatonfüreden indító Katona család fiatalabb lány képviselője, Amina hét kilométeren rajzolt úgy, hogy neki ez a táv már nem tornyosult leküzdhetetlen akadályként. Eközben az édesapa, Zsolt számára bakancslistás célként szerepelt, hogy első félmaratonján Korinnát kísérhesse. Katonáék a balatoni viadalt tesztversenynek tekintették a március végén lebonyolítandó Telekom Vivicittára.

– Nagy izgalommal várták a lányok a rajtot, míg Ildi szeretett volna mindenképp 1 óra 50 perc környékén futni – kezdte beszámolóját Katona Zsolt. – Vállaltam, hogy futok Kori mellett és próbálom tanítani, mondani neki a tempót és a frissítést. Ez már hosszútáv, főleg gyerekként. Nem elég jól futni, nagyon fontos a tudatos készülés a távra, illetve a versenyen a fizikai mellett a mentális hangolás is kiemelt jelentőséggel bír. Tudni kell, milyen tempóban fusson az ember, érezni szükséges a test visszajelzései, és emellett tudjak figyelni a megfelelő frissítésre.

A Katona család közösen rajtolt, ugyanis a hét és a 21 kilométeres táv mezőnyét együtt indították a szervezők. Azonos időpontban mintegy négyszázan startolnak.

– Így közvetlenül a rajt után még Aminának is tudtam kiabálni, hogy ne fussa el az elejét, miközben Kori is eléggé bekezdett – magyarázta az édesapa. – Az táv első szakaszában még többször kellett mondanom, hogy kicsit vegyen vissza, mert még sok van hátra. Ahogy teltek a kilométerek, egyre jobban ráérzett, hogy a pálya melyik részén, milyen tempóban fusson. A frissítések is jól átgondoltak és sikeresek voltak. Bár kicsit sajnáltam, hogy saját poharas frissítés történt, mert ezen a tényezőn körülbelül egy percet elbuktunk a táv alatt.

Szerencsére a reggeli hideg után felmelegedés következett, így kellemes időben lehetett róni a kilométereket a Balaton-parti sétányon.

– Óriási boldogsággal töltött el bennünket, hogy Kori 12 évesen élete első félmaratonját 1:29.51 óra alatt teljesítette, magasan túlszárnyalva az előzetesen elképzelt időt – mondta Katona Zsolt.

– Amina kilencéves létére a felnőttekkel együtt versenyezve is abszolút első lett hét kilométeren a nőknél. Az ötkörös versenyen Ildivel többször találkoztunk, és biztattuk. A célba érve 1:44.33 órás teljesítményt mutatott az óra, ami szuper teljesítmény tőle. Hab a tortán, hogy ezzel élete első félmaratonján női abszolútban a harmadik helyen végzett. A maximális boldogságot már verseny közben tudtuk, hogy végig Kori állt a félmaraton élén, és ezzel a szuper idővel – több mint tíz percet adva a másodiknak – megnyerte a számot. Jómagam meglepve hallottam, hogy kísérőként felállhattam a férfimezőny harmadik helyére, ugyanis itt a célom csak Kori tanítása volt. A négy dobogós hely és a kiváló idők mellett a legnagyobb örömet az jelentette, hogy együtt futhattam le családommal az első félmaratonjukat.