Mindent összevetve mintegy 900 mérkőzést játszott az elmúlt negyedszázadban az F. C. '96 néven alapított gárda, amelyek közül, több mint hatszázat megnyert.

Tóth Sándor csapatvezetői ténykedését tekintélyes serleggel ismerték el társai

Forrás: KallayLaszlo / F. C. '96



– Számos érmet és különdíjat is sikerült elhódítani, ám ezeknél fontosabb, hogy együtt élhettünk meg a legénybúcsúkat, az esküvőket, a gyermekáldást és sajnos a gyászt is – emelte ki a csapatvezető, Tóth Sándor. – A kezdet 1996-ra nyúlik vissza, amikor az azóta sajnos már elhunyt Csontos Micu és Simon Ádám barátommal arra gondoltunk, hogy a már úgyis évek óta együtt, vagy egymás ellen focizó csebokszi srácokból csapatot kovácsolunk, és elindulunk a városi bajnokságban. Azokban az években nyolc bajnoki osztályban mintegy 100 csapat küzdött a pontokért. Első nekifutásra nem sok sikert értünk el, ám 1998-ban összeállt a mai napig a gerincet alkotó nagy csapat Csépány Péter, Kaspár Krisztián, Korepta Gábor, Bóta Róbert, Lukács László, Popovics Róbert és az öcsém, Gergő jóvoltából, aki akkor még az alsó korhatár miatt 16 évesen (hamissal) szállt be közénk. Rögtön elsőre osztályt léptünk, majd 2001-ben a II. osztály bajnokaként az elitbe kerültünk. Az az év azóta is a legsikeresebbek közé tartozik, ugyanis a városi bajnokság aranyérme mellett Füzesabonyban megnyertük a téli terembajnokságot, elhoztuk a Karácsony-kupát, és ezzel párhuzamosan az egri Tinódi iskolában is sikerült a dobogó tetejére állni.

A pohárköszöntőt Samu, alias Szakál Zoltán (jobbról) tartotta

Forrás: KallayLaszlo / F. C. '96



Az F. C. '96 számára az I. osztály már egy más kávéházat jelentett, az alakulat ugyanis nehezen tudta felvenni a versenyt olyan nagy nevű csapatokkal, mint az Imola, az El Toro, az Omya vagy éppen az Autósuli.

A születésnaphoz két legenda is gratulált

Forrás: F. C. '96



– Jobbára a kiesés elkerülése jelentette a célt, de ez egy baráti társaságtól igen jó eredménynek számított, ugyanis nálunk képzett játékosok nélkül az emberközpontúság és az egymásért küzdés volt a jellemző – hangsúlyozta Tóth Sándor. – Egy pár szezon után – akkor már nagyon jó kapcsolatot kiépítve – összeálltunk a Farkas László és Szabó Ferenc vezette Platinával, és együtt próbáltunk minél jobb eredményt elérni. 2012-ben beneveztünk a Honvéd bajnokságba is, amelyet kétszer sikerült megnyerni. 2015-től ismét a városi, majd 2018-tól a korhatárt elérve már az öregfiúk pontvadászat jelentette a kihívást. Ezt a korszakot az Eger Kapu elleni 2020-as döntő függesztette fel, amely az egyik nagy álmom szertefoszlását is jelentette. Talán ez a cím, illetve a Pásztorvölgyi teremtorna aranyérme hiányzik a repertoárból, ott háromszor lettünk másodikok. De ugye az idő múlik, bár ez nem mindenkin látszik nálunk, mert amíg olyan példaképek játszanak velünk, mint Kállay Laci bácsi vagy Sas Béla, továbbá olyan remek kapusok állnak mögöttünk, mint Tóth Fecó és Klaisz Ákos, érdemes minden héten rászánni az időt arra, hogy együtt lehessünk. Noha már nem a bajnoki pontok megszerzése kínálja a célkitűzést, amíg van két csapatnyi jó barát, addig a „legenda folytatódik”. Hálásan köszönöm Samunak (Szakál Zoltán) és Stefinek (Stefán István) az extra segítséget, illetve mindenkinek, akinek valamilyen formában köze volt ehhez a történethez – zárta szavait Tóth Sándor.